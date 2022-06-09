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Şanlıurfa'da 36 kaçak göçmen yakalandı; 7 organizatöre gözaltı

Şanlıurfa'da polis ekiplerince düzenlenen operasyonlarda 36 kaçak göçmen yakalandı, 7 organizatör gözaltına alındı.

09.06.2022 - 18:35 | | Ali LEYLAK/ ŞANLIURFA, (DHA)
Şanlıurfa'da 36 kaçak göçmen yakalandı; 7 organizatöre gözaltı

 

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ekipleri, kaçak göçmenlerin Irak, İran ve Suriyeden ülkeye girişini ve batı illerinden Yunanistana sevklerini sağlayan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı. Bu kapsamda, belirlenen şüphelileri takibe alan ekipler, düzenledikleri eş zamanlı operasyonla Afganistan, Pakistan, Irak ve Suriye uyruklu 36 göçmeni yakalayıp, 7 organizatörü ise gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan organizatörler, sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. 36 göçmen ise işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi ekiplerine teslim edildi.

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