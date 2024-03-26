Sandık görevlisi saat kaçta orada olmalı? Sandık görevlisi kaç saat durur, seçimde görevli olan saat kaçta başlıyor, kaç kadar durur?

Türkiye, yerel yöneticilerini seçmek için 31 Mart 2024 Pazar günü sandık başına gitmeye hazırlanıyor. Kayıtlı 61 milyon 441 bin 882 seçmenin bulunduğu seçimlerde, 1 milyon 32 bin 610 genç ilk kez oy verecek. 34 siyasi partinin adayının yarışacağı seçimlerde, ülke genelinde 206 binden fazla sandık kurulacak. 81 il, 973 ilçe ve 390 belde belediye başkanı ile 50 bin 336 muhtarın belirleneceği seçimlerde, il genel meclisi üyeliği ve belediye meclis üyeliği seçimleri de yapılacak. İşte sandık görevlisinin göreve başlayacağı saat ile bitireceği saat…

SANDIK GÖREVLİSİ SAAT KAÇTA GÖREVE BAŞLAR, KAÇA KADAR DURUR?

Sandık Kurulu üyeleri; oy verme işleminin saat 7 de başlayacağı illerde en geç 5 buçukta, saat 8 de

başlayacağı illerde ise en geç 6 buçukta mutlaka görevli oldukları sandık başında hazır bulunmalıdır.

Müşahitlerse, oy verme işlemi başlamadan en geç bir saat önce sandık başında hazır olmalıdır.

SEÇİM MESAİSİ PAZAR 05.00’TE BAŞLAYACAK

İl ve ilçe merkezlerinde ise bina sorumlusu görevlendirilen yerlerde, ilçe seçim kurulu başkanlıklarınca oy verme günü saat 05.00’te malzeme torbalarının bina sorumlularına teslimi, bina sorumlularının da bu malzeme torbalarını ilçe seçim kurulu başkanlıklarınca temin edilen araçlarla sandık çevrelerine getirerek sandık kurulu başkanlarına tutanak karşılığı teslimi işlemleri yapılacak.

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Bina sorumlusu görevlendirilmeyen yerlerde ise ilçe seçim kurulu başkanlıklarınca malzeme torbaları oy verme günü sandık kurulu başkanlarına sandık bölgesinde teslim edilecek.