Sandığımdan kaç oy (hangi parti) çıktı? Seçim sandığımdan hangi aday (kim) çıktı, hangi parti kazandı? Oy kullandığım sandık sonucunu nasıl öğrenirim?

Sandığımdan kaç oy (hangi parti) çıktı, oy kullandığım sandık sonucunu nasıl öğrenirim? Oy sayım işlemlerine geçilmesinin ardından vatandaşlar sandıklarında hangi adayın birinci çıktığını sorgulamaya başladı. İşte detaylar

Sandığımdan kaç oy (hangi parti) çıktı, seçim sandığımda parti kazandı?

YSK Başkanı Ahmet Yener, Ankara'da Arjantin İlkokulu'nda oyunu kullandı. Yener yaptığı açıklamada, "An itibarıyla oyumuzu kullandık. Tüm seçmenlerimizin oylarını kullanmalarını bekliyoruz. Olumsuz bir durum yok, sorunsuz şekilde oy verme işlemi devam ediyor. Saat 21:00’de yayın yasakları sona eriyor. Saat 17:00’den sonra yayın yasakları kalkmadan basın mensuplarımızın kurallara uymasını istiyoruz" dedi.

Büyükşehirlerde, sırasıyla büyükşehir belediye başkanlığı, belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği ve muhtarlık, diğer illerde, sırasıyla belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği, il genel meclisi üyeliği ve muhtarlık, seçimlerine ait oy pusulalarının sayım ve dökümü yapılacak.

OY KULLANDIĞIM SANDIK SONUCUNU ÖĞRENME

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OY HANGİ DURUMLARDA GEÇERSİZ SAYILIR?



Mührün oy kullanma yerinin dışında zarf, pusulanın arka tarafı, aday fotoğrafının üzeri gibi durumlarda oy geçersiz sayılır.

Seçmenlerin oy kullanılırken sadece tercih ettiği adayın altındaki yuvarlak bölüme taşırmadan ve diğer adaya da bulaştırmayacak şekilde mühür basarak oyunu kullanması gerekmektedir.

Oy pusulasının üzerine imza atmak, yazı yazmak, resim çizmek veya işaret koymak oyun geçersiz olmasına sebep olmaktadır.

OY VERME BİTİM SAATİNDEN ÖNCE SANDIKLAR AÇILAMAYACAK

Oy verme saatleri, 07.00-16.00 arasında olduğu illerde saat 16.00, diğer illerde ise saat 17.00'den önce oylar sayılmaya başlanamayacak.