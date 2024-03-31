Sandığımdan kaç oy (hangi parti) çıktı? Seçim sandığımdan hangi aday (kim) çıktı, hangi parti kazandı? Oy kullandığım sandık sonucunu nasıl öğrenirim?
"Sandığımdan hangi aday, kaç oy çıktı 2024, hangi parti kazandı?" sorularının yanıtı sorgulanmaya başlandı. 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için 32 ilde seçmenler, saat 07.00'den itibaren sandık başına gitti, diğer illerde de oy verme ise saat 08.00'de başladı. Oy verme işlemlerinin sona erip sandıkların sayılmaya başlamasının ardından vatandaşlar oy kullandıkları sandıklardan hangi adayın ne kadar oy aldığını araştırmaya başladı. Peki, Oy kullandığım sandık sonucunu nasıl öğrenirim?
Sandığımdan kaç oy (hangi parti) çıktı, oy kullandığım sandık sonucunu nasıl öğrenirim? Oy sayım işlemlerine geçilmesinin ardından vatandaşlar sandıklarında hangi adayın birinci çıktığını sorgulamaya başladı. İşte detaylar
Sandığımdan kaç oy (hangi parti) çıktı, seçim sandığımda parti kazandı?
YSK Başkanı Ahmet Yener, Ankara'da Arjantin İlkokulu'nda oyunu kullandı. Yener yaptığı açıklamada, "An itibarıyla oyumuzu kullandık. Tüm seçmenlerimizin oylarını kullanmalarını bekliyoruz. Olumsuz bir durum yok, sorunsuz şekilde oy verme işlemi devam ediyor. Saat 21:00’de yayın yasakları sona eriyor. Saat 17:00’den sonra yayın yasakları kalkmadan basın mensuplarımızın kurallara uymasını istiyoruz" dedi.
Büyükşehirlerde, sırasıyla büyükşehir belediye başkanlığı, belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği ve muhtarlık, diğer illerde, sırasıyla belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği, il genel meclisi üyeliği ve muhtarlık, seçimlerine ait oy pusulalarının sayım ve dökümü yapılacak.
OY KULLANDIĞIM SANDIK SONUCUNU ÖĞRENME
OY HANGİ DURUMLARDA GEÇERSİZ SAYILIR?
Mührün oy kullanma yerinin dışında zarf, pusulanın arka tarafı, aday fotoğrafının üzeri gibi durumlarda oy geçersiz sayılır.
Seçmenlerin oy kullanılırken sadece tercih ettiği adayın altındaki yuvarlak bölüme taşırmadan ve diğer adaya da bulaştırmayacak şekilde mühür basarak oyunu kullanması gerekmektedir.
Oy pusulasının üzerine imza atmak, yazı yazmak, resim çizmek veya işaret koymak oyun geçersiz olmasına sebep olmaktadır.
OY VERME BİTİM SAATİNDEN ÖNCE SANDIKLAR AÇILAMAYACAK
Oy verme saatleri, 07.00-16.00 arasında olduğu illerde saat 16.00, diğer illerde ise saat 17.00'den önce oylar sayılmaya başlanamayacak.