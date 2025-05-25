Sancaktepe'de balonlar Ali Asaf için uçtu! Binlerce vatandaş akın etti

Sancaktepe’de bugün, yürekleri ısıtan bir dayanışma örneği yaşandı. Kanseri yenerek herkesin sevinç gözyaşlarına boğulmasına vesile olan minik Ali Asaf’ın tek bir dileği vardı: "Balon uçurmak."

Balonlar Ali Asaf için uçtu...



Minik Ali Asaf kanserden kurtulmuş ve babasının yaptığı çağrı ile gündeme gelmişti. TikTok’ta yapılan paylaşımda, “Bizim fazla çevremiz yok, oğlum balon uçurmak istiyor. Gelir misiniz?” yazıyordu. Bu çağrıya kulak veren binlerce kişi Sancaktepe'ye… pic.twitter.com/EHQ2vrWXyv — Vatan (@Vatan) May 25, 2025

Babasının sosyal medyadaki çağrısı, yürekleri harekete geçirdi: "Arkadaşlar, bizim fazla çevremiz yok. Oğlum kanseri yendi, balon uçurmak istiyor. Gelir misiniz?" Bu davet, Sancaktepe Belediyesi önüne binlerce yüreğin Asaf için toplanmasını sağladık.

BABA'NIN DUYGUSAL ÇAĞRISI, BİNLERCE YÜREĞİN CEVABI OLDU

Sosyal medyada viral olan paylaşım sonrasında bugün binlerce kişi Ali Asaf için yollara düştü. Arabalarla konvoy oluşturuldu ve vatandaşlar belediye meydanında toplandı. Saatler 14.00'ü gösterdiğinde Ali Asaf için binlerce balon gökyüzüne bırakıldı.