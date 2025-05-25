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Sancaktepe'de balonlar Ali Asaf için uçtu! Binlerce vatandaş akın etti

25.05.2025 - 16:20Güncellenme Tarihi:
Sancaktepe'de balonlar Ali Asaf için uçtu! Binlerce vatandaş akın etti

Minik Ali Asaf kanserden kurtulmuş ve babasının yaptığı çağrı ile gündeme gelmişti. TikTok’ta yapılan paylaşımda, “Bizim fazla çevremiz yok, oğlum balon uçurmak istiyor. Gelir misiniz?” yazıyordu. Bu çağrıya kulak veren binlerce kişi Sancaktepe'ye akın etti.

Sancaktepe’de bugün, yürekleri ısıtan bir dayanışma örneği yaşandı. Kanseri yenerek herkesin sevinç gözyaşlarına boğulmasına vesile olan minik Ali Asaf’ın tek bir dileği vardı: "Balon uçurmak."

Babasının sosyal medyadaki çağrısı, yürekleri harekete geçirdi: "Arkadaşlar, bizim fazla çevremiz yok. Oğlum kanseri yendi, balon uçurmak istiyor. Gelir misiniz?" Bu davet, Sancaktepe Belediyesi önüne binlerce yüreğin Asaf için toplanmasını sağladık.

Sancaktepede balonlar Ali Asaf için uçtu Binlerce vatandaş akın etti

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Sosyal medyada viral olan paylaşım sonrasında bugün binlerce kişi Ali Asaf için yollara düştü. Arabalarla konvoy oluşturuldu ve vatandaşlar belediye meydanında toplandı. Saatler 14.00'ü gösterdiğinde Ali Asaf için binlerce balon gökyüzüne bırakıldı.

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Sancaktepede balonlar Ali Asaf için uçtu Binlerce vatandaş akın etti

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