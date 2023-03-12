Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın acı günü

Depremden etkilenen bölgelerin sanayi tesislerini incelemek üzere bölgede bulunan Bakan Varank, acı haberi Malatya’da aldı.

Adıyaman’da bugün gerçekleştireceği ziyareti iptal eden Bakan Varank, Gaziantep’ten uçakla İstanbul’a geçti. Milliyet'ten Aydın Hasan'ın haberine göre; Ali Haydar Varank, 13 Mart Pazartesi günü (Yarın) Fatih Camii’nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Edirnekapı Mezarlığı’nda defnedilecek.

OĞLUNU ŞEHİT VERMİŞTİ

1939 yılında Trabzon’un Of ilçesi Gürpınar köyünde doğan Ali Haydar Varank, bir süredir hastanede tedavi görüyordu. Ali Haydar Varank, 15 Temmuz hain darbe girişiminde oğlu Prof. Dr. İlhan Varank’ı şehit vermişti.

BAKAN NEBATİ'DEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, sosyal medya hesabından Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın babası Ali Haydar Varank’ın vefatıyla ilgili paylaşım yaptı.

Bakan Nebati'nin Twitter üzerinden yaptığı açıklama şu şekilde:

Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mustafa Varank'ın kıymetli babası Ali Haydar Varank’ın vefat haberini üzülerek öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına baş sağlığı diliyorum. Rabbim mekanını cennet eylesin.

BAKAN KURUM'DAN PAYLAŞIM

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da yaptığı paylaşımda, "Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mustafa Varank'ın kıymetli babası Ali Haydar Varank amcamıza Cenabı Allah'tan rahmet diliyorum. Mekânı cennet, makamı âli olsun. Sayın Bakanımız başta olmak üzere ailesinin ve sevenlerinin başı sağ olsun." dedi.