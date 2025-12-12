Sanatçı Gül Tut'un kızı ve 4 kişi adliyeye sevk edildi

Haberin Devamı

Yalova'da 6'ıncı kattaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden şarkıcı Güllü'nün ölümüne ilişkin başlatılan soruşturma çerçevesinde 'kasten adam öldürme' suçlamasıyla gözaltına alınan kızı Tuğyan Ülkem Gülter ve kendisiyle beraber toplam 5 şüpheli emniyette ifade işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye gelen Tuğyan Ülkem Gülter, "Ben suçsuzum" dedi. Güllü'nün aile avukatlığını yapan Rahmi Çelik ve beraberindeki avukatlar dosyadan çekildiklerini Tuğyan Ülkem Gülter'in avukatlığını bıraktıklarını açıkladı.

26 Eylül’de Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi'nde bulunan 6 katlı binadaki evinin penceresinden düşen şarkıcı Gül Tut'un ölümüyle ilgili Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma sürdürüyor. Teknik ve fiziki takibin ardından Tuğyan Ülkem Gülter ve arkadaşı Sultan Nur Ulu hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve Yalova Emniyet Müdürlüğü ekipleri, iki şüphelinin yurt dışına kaçmak için hazırlık yaptığını belirledi. Bunun üzerine ekipler, İstanbul Büyükçekmece’de bir adrese düzenledikleri operasyonla Gülter ve Ulu’yu gözaltına aldı. O sırada evde bulunan bir kişi de gözaltına alındı.

GÖZALTI SAYISI 5’E YÜKSELDİ; SULTAN’IN BABASI DA GÖZALTINDA

Yalova’ya getirilen Gülter ve Ulu’nun emniyetteki sorgusu sürerken, 17 yaşındaki şüpheli ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Soruşturma kapsamında Gülter ile Ulu’yu Yalova’dan İstanbul’a aracıyla götüren kişi ile İstanbul’da kaldıkları evin sahibi T.Y. ile Ulu’nun babası A.U. da gözaltına alındı. Şüpheli sıfatıyla gözaltına alınan A.U.’nun, çeşitli suçlardan kaydı bulunduğu ve denetimli serbestlik hükümlüsü olduğu öğrenildi.

İFADELERİNDE ÇELİŞKİ VARDI, ADIM ADIM İZLENDİLER

Sürekli teknik ve fiziki takipte olan ve adım adım izlenen Tuğyan Ülkem Gülter ile Sultan Nur Ulu’nun ‘kasten öldürme’ suçundan gözaltına alındıkları öğrenilirken, kuvvetli somut delillerin girdiği belirtilen dosya için gizlilik kararı alındı. Bilirkişilerin olay yerinde inceleme gerçekleştirdikleri sırada şüphelilerin olayla ilgili verdiği ifadeyle, olay yerindeki canlandırma sırasındaki ifadelerinde çelişkilerin olduğu bildirildi. Ayrıca Gülter ile Ulu’nun farklı zamanda toplamda 3 kez alınan ifadelerinde de çelişkiler olduğu kaydedildi.

ELLERİNDE VALİZLERLE YAKALANDILAR

Yakalanmadan 4 gün önce, Büyükçekmece Mimaroba Mahallesi’nde sokakta yürürken güvenlik kamerasına yansıyan Gülter ve Ulu’nun, kaldıkları apartmandan bavullarla ayrıldığı anların da görüntüleri ortaya çıktı. Tuğyan Ülkem Gülter ile Sultan Nur Ulu’nun, Gürcistan ya da Fransa’ya kaçmak üzere evden valizlerle çıktıkları öğrenildi. Gülter ile Ulu’nun havaalanında yakalanmamak için deniz yolu ya da bir TIR’ın dorsesinde ülkeden ayrılma planı yaptıkları da kaydedildi.

İFADELERİN ARDINDAN ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Emniyetteki işlemlerin ardından şüpheliler, Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sağlık kontrolü için getirildi. Kontrolün ardından ilk olarak Tuğyan Ülkem Gülter adliyeye sevk edildi. Diğer şüphelilerin işlemleri sürerken Gülter, "Ben suçsuzum, gerçekler ortaya çıkacak" dedi.

Öte yandan şarkıcının kızı Tuğyan Ülkem Gülter ile arkadaşı Sultan Nur Ulu'nun ifadesine Yalova Cumhuriyet Başsavcısı Duygu Bayar Öksüz ve beraberindeki 2 savcı daha katıldı.

'TUĞYAN HANIM YÖNÜNDEN ÇEKİLME KARARI ALDIK'

Güllü'nün aile avukatlığını yapan Rahmi Çelik, adliye önünde yaptığı açıklamada beraberindeki avukatlarla dosyadan çekildiklerini ve Tuğyan Ülkem Gülter'in avukatlığını bıraktıklarını açıkladı. Gül Tut'un manevi mirasını korumak adına çekildiklerini dile getiren Çelik, şunları söyledi:

"Şimdi malumunuz üzerine Avukat Rahmi Çelik, Avukat Mert Erdoğan, Muharrem Çetin, Hakan Sezar, Aycan Hanım hepimiz rahmetli Gül Hanım'ın vekilliğini üstleniyorduk hayattayken. Rahmetli vefat ettikten sonra rahmetlinin çocuklarına sahip çıkmak gerekti ve bir de onun talebi üzerine de çocuklara sahip çıkmak adına bu dosyada vekillik görevine başladık. Fakat hem Tuğberk'ten hem de Tuğyan'dan çok özel bir ricamız ve talebimiz oldu. Dosyada en ufak bir şüphe sezdiğimiz anda vekillik görevimizi sürdürmeyeceğiz. Hem Tuğberk, hem de Tuğyan yönünden biz bunun sözünü aldık. Şimdi gelinen noktada yine biliyorsunuz ki bu zamana kadar hep mağdur sıfatıyla ifadeleri alındı. Fakat geçtiğimiz üç gündür Tuğyan yönünden şüpheli sıfatıyla artık ifadeler alınmaya başlandı. Dosyada şüpheli sıfatı kazandı, hal böyleyken rahmetli Gül Hanım'ın da manevi mirasını korumak adına hem Tuğberk'ten hem de Tuyan'dan da aldığımız onay üzerine Tuğyan hanım yönünden çekilme kararı aldık. Fakat bu Tuğya'nın suçlu olduğu anlamına gelmesin ve masum olduğu anlamına da gelmesin. Biz yalnızca rahmetlinin manevi mirası ve çocuklardan aldığımız söz üzerine dosyadaki şu son aşamada göz önüne alındığı zaman çekilmeye ihtiyacımız var. Tuğberk Bey yönünde vekilliğimiz devam ediyor. Tuğyan hanım yönünden de başka bir avukat meslektaşımız müdahillik görevini devam ettiriyor. Bu bizim gördüğümüz lüzumdur. Sultan Hanım'ın itirafçı diyemeyiz çünkü dosyada kısıtlılık kararı var. Şu aşamada bekleyeceğiz önümüzdeki günlerde zaten olaylar netleşecektir. İyi veya kötü. 2 gün önce adli makamların elinde ne delil varsa bugünde aynı deliller var. Değişen bir şey yok kısıtlılık kararı var süreci izleyeceğiz göreceğiz hep beraber."

'BİZİM NEZDİMİZDE YETERLİ ŞÜPHE OLUŞMUŞTUR'

Avukat Aycan Sevsay da, Tuğyan Ülkem Gülter adına dosyadan çekildiklerini belirterek," Bu sürecin en başında Tuğyan Hanım ve Tuğberk Bey müşteki sıfatıyla dinleniyordu. Cinayetin aydınlatılması için bu şekildeydi. Ancak sonrasında dosyadaki sıfatı değişti ve şüpheli oldu. Rahmi Bey ve ekibi olarak biz de her aşamada dedik ki 'En başından beri ikisine de dosyada en ufak bir şüphe hissedersek bunu yüreğimizde duyarsak Güllü Hanım'ın kıymeti, mirasına saygısızlık olmaması adına biz dosyadan çekileceğiz' demiştik. O yüzden bugün Güllü Hanı'ma verdiğimiz sözü yerine getiriyoruz. Rahmetle anıyoruz kendisini. Bizim nezdimizde yeterli şüphe oluşmuştur. Bu Tuğyan Hanım'ın bu suçu işlediği ya da işlemediği gibi bir anlam ifade etmemektedir. Soruşturma halen devam etmekte ve kendisi adliyeye sevk edilecektir. Dosyada gizlilik vardır" dedi.

ŞARKICININ KIZI TUTUKLAMA TALEBİYLE NÖBETÇİ HAKİMLİĞE SEVK EDİLDİ, 3 KİŞİ SERBEST

Şarkıcı Güllü'nün ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında 'kasten adam öldürme' suçlamasıyla gözaltına alınan ve bugün adliyeye sevk edilen şüphelilerden kızı Tuğyan Ülkem Gülter tutuklama, Sultan Nur Ulu ise yurt dışı çıkış yasağı talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi. Sultan Nur Ulu'nun babası A.U., evlerinde kaldıkları T.Y. ve şoför olarak bilinen şüpheli ise savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.