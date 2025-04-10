Samsun'da öz anne, öğretmen kızını vahşice öldürdü! Abi konuştu: Annem kardeşimin üzerine titrerdi

Olay, dün Samsun'un Atakum ilçesi Esenevler Mahallesi'nde meydana geldi. Öğretmen Tuba Günaydın'ın annesi Sultan Günaydın önceki gece 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunarak kızının banyoda sol bileği kesilmiş halde hareketsiz yattığını ve son dönemlerde psikolojik sorunları olduğunu söyledi. Olayın olduğu eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Tuba Günaydın'ın olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Bileğini keserek intihar ettiği değerlendirilen Tuba Günaydın'ın cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığına gönderildi.

Yapılan otopside genç öğretmenin boynunda boğmaya bağlı kırıklar olduğu ortaya çıkınca korkunç gerçek ortaya çıktı ve anne Sultan Günaydın savcının talimatı doğrultusunda Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı.

SORGUSANDA İTİRAF ETTİ

Polis sorgusunda suçunu itiraf etmek zorunda kalan anne Sultan Günaydın, "Olay gecesi kanepeye uzandım yatıyordum. Kızım da banyoda dişini fırçalıyordu. Beni yanına çağırdı. Yanına gidince bana saldırdı. İttim yere düştü. Kalkıp yine saldırdı. Bu kez kendimi kurtarmak için boğazını sıktım, yere düştü. Hareketsiz yatıyordu. Ölmüştü. Mutfaktan bıçak aldım sol bileğini kesip intihar süsü verip polise haber verdim" dediği öğrenildi.

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AĞABEYİ ŞEHİT OLMUŞ, AYNI YIL EŞİNDEN BOŞANMIŞ

Tuba Günaydın’ın ağabeyinin 2021 yılında Hakkari’de şehit olduğu bildirildi. Aynı yıl eşinden de boşanan Günaydın’ın, Malatya’da biriktirdiği parasıyla 1 yıllık kirasını peşin verip, Psikolojik Danışmanlık Kliniği açtığı ifade edildi.

DEPREMDE KLİNİĞİ YIKILMIŞ

6 Şubat 2023'te yaşanan depremde kliniği yıkılan Günaydın’ın, mülk sahibinin de ölmesi nedeniyle ödediği kirayı geri alamayınca maddi sıkıntılar yaşadığı bildirildi. Samsun’a taşınan Günaydın, bir dönem özel okullarda öğretmenlik yaptıktan sonra şehit ve gazi yakını kadrosundan, buradaki Sakarya İlkokulu'nda Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Öğretmeni olarak göreve başladığı bildirildi.

Gözünden yaşadığı sıkıntıdan dolayı ameliyat olan ve sağ bacağından ise kısmi felç geçiren Günaydın'ın annesiyle yaşadığı, babasının ise memleketi Malatya'da ikamet ettiği öğrenildi.

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MALATYA'DA DEFNEDİLDİ

Annesi tarafından boğularak öldürülen Tuba Günaydın'ın cenazesi ise getirildiği memleketi Malatya'da dün öğle saatlerinde kılınan cenaze namazının ardından defnedildi.

ÖZ KIZINA NASIL KIYDI?

Programa katılan Uzman Psikolog ve Sosyolog Dr. Serap Duygulu kan dondurana cinayete daire çarpıcı yorumlarda bulundu.

Duygulu; "Ayrıntıları duydukça nasıl bu noktaya geldiler? Nasıl bir anne kendi can verdiği evladını canını alacak kadar bir şiddet sarmalının içine itti. İki taraf için de trajik bir durum. Bu yaşa kadar gelmiş genç bir kadın profili görüyoruz. Bu aile içinde kendini var edebilmiş. Aile içinde şiddet var mı bilmiyoruz. Bu yaşa geldiğine göre olumsuzlukları bertaraf edebilmiş, meslek sahibi olmuş. Bu noktaya geçiren süreç miydi, yoksa anlık bir olay mıydı? Delüzyon, sanrı... Çok sıklıkla artık görmeye başladık bunları. Bu olaylar çok sivri ve üst olaylar. Bunlar çok sıklıkla olan olaylar değil. Hala evlatlarına çok saygı, duyan onları koruyan ve hevesle bekleyen bir toplumuz. Ancak bir nokta oluyor, sınırın aşıldığı nokta oluyor. Annenin şuan ki ifadesizliği ve olaylı örtbas etmekte gösterdiği çaba olayı çok farklı yerlere getiriyor. Birçok alt olay var burada. Bunlardan biri maddi kayıp, klinik açmak o kadar kolay değil. Muhtemelen aileyi desteği alarak aileyi de ekonomik olarak zorlayan bir şey yaptı. Veya annenin kendi yapılanması içinde; bazen narsistlik yapılanmalarda şunu görürüz. Narsisim de şöyle bir şey vardır; Diğer insanlar narsist kişiyi değerli hissettirdiği sürece değer görürler. Dolayısıyla bu kız annenin sınırlarının dışına çıkan davranışlar içindeyse de ya da o ana kadar sağlıklı bir ayrışma gerçekleşmediyse bu nokta normal sınırın aşılması anlamına geliyor. Bizi çelişkiye düşüren başka bir şey de var. Annenin sonrasında hayatını kaybetmiş kızının bileklerini keserek intihar gibi göstermesi başka bir psikolojik örüntüyü gösterir. Otomatikman biyoloji psikolojiyi etkiler. Bakıyoruz çok güzel bir hanfendinin kısmı felç geçirmesi, gözünden ameliyat olması, iş yerini kaybetmesi onun olumsuz motivasyonu anneyle çatışmaya girmiş olabilir, anneyi tahrik etmiş olabilir" dedi.

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CİNAYET SONRASI ABİDEN İLK AÇIKLAMA

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Öte yandan Tuba Bahar Günaydın'ın abisinin cinayet sonrası programa yaptığı açıklama ortaya çıktı. 4 kardeş olduklarını dile getiren abinin, "annem kardeşimin üzerine titrerdi" ifadelerini kullandığı belirtildi.