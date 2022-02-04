Samsun'da Onur Anıtı'na çirkin saldırı! Tüm Türkiye'den sert tepki! Flaş gelişmeler...

Samsun'da Milli Mücadele'nin simge eserlerinden Atatürk Parkı'ndaki Onur Anıtı'na halat bağlayıp çekmeye çalışan B.F. ve kuzeni C.F., emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. 6 farklı suçtan çok sayıda kaydı bulunan kuzenler hakkında 'Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret' suçundan soruşturma başlatıldı.

Olay, dün sabah saatlerinde İlkadım ilçesi Kale Mahallesi’ndeki Atatürk Parkı'nda meydana geldi. 2 kişi ciple geldikleri parkta Onur Anıtı'na halat bağlayıp çekmeye çalıştı. Çevredekiler tepki gösterince şüpheliler, ipi olay yerinde bırakıp kaçtı. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Çalışma başlatan ekipler, şüphelilerin kaçtığı aracın plakasını tespit etti. Plakadan yola çıkan polis, kuzenler B.F. ile C.F.'yi yakalayıp gözaltına aldı. Yapılan araştırmada kuzenlerin, 6 farklı suçtan çok sayıda kayıtları olduğu tespit edildi.

Emniyetteki sorgularının ardından 2 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüpheliler hakkında 'Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret' suçundan soruşturma başlatıldı.

İÇİŞLERİ BAKAN YARDIMCISI ÇATAKLI: İKİ KİŞİNİN DE ÇOK FAZLA SUÇ KAYDI VAR

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı da yakalanan kişilerle ilgili olarak "2 şahıs yakalandı. 1-2 detay verelim. İkisinin de çok fazla suç kaydı var. Bir tanesi gece alkol aldığını da beyan ediyor. Uyuşturucu kullanmaktan 11, uyuşturucu ticaretinden 2, kasten yaralama 9, taksirle yaralama 3, alkollü araç kullanmak 2… Gidiyor liste, suç makinası gibi. Gerekli işlemler yapıldı, adli mercilere intikal eti. Konuyu takip ediyoruz" dedi.

VALİLİK: BU SAYGISIZLIK KABUL EDİLEMEZ

Samsun Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada ise "Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün milli mücadele yolunda ilk adımı attığı şehrimizin simgesi haline gelmiş olan Atatürk Anıtı'na (Onur Anıtı) yapılan bu saygısızlığı asla kabul etmiyoruz" denildi.

SALDIRIYA PEŞ PEŞE TEPKİLER

Siyasi partiler de tepki gösterdi. Anıt önünde ilk olarak CHP ve İYİ Parti üyeleri ile çeşitli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri toplandı. CHP Samsun İl Başkanı Fatih Türkel, "Valilikten yapılan açıklamada 2 kişinin yakalandığı ve sorgularının devam ettiğini öğrendik. Bu işin altında kimler var, merak ediyoruz. Bu iş bize göre iki meczubun kurduğu oyun değildir. CHP olarak bu oyunun içinde kimler varsa bir an önce açığa çıkarılmasını istiyoruz" dedi.

İYİ Parti Samsun İl Başkanı Hasan Aksoy ise "Milletimizin değeri Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'daki, Türkiye’miz ile özdeşleşmiş anıtına yapılan saldırı nedeniyle buradayız. Bu yapılan saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Olayın sıkı bir şekilde takipçisi olacağız. Samsun, Cumhuriyet meşalesinin yakıldığı, milli mücadelenin başladığı şehirdir. Bu şehre hiçbir şekilde leke getirtmeyeceğiz" diye konuştu.

Daha sonra anıt önünde bulunanlar, el ele vererek, insan zinciri oluşturdu. Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Samsun Şube Başkanı Işık Özkefeli de akşam saatlerinde anıtta nöbet tutacaklarını söyledi.

'BU ÇOK AÇIK PROVAKASYONDUR'

AK Parti, MHP ve BBP temsilcileri de anıtın önüne gelerek ortak açıklama yaptı. Grup adına konuşan AK Parti İl Başkanı Ersan Aksu, olayın kendilerini derinden üzdüğünü belirterek "Bu çok açık bir provokasyondur. Milli mücadelemizin başladığı yer olan, kurtuluş meşalesinin yandığı Samsun'umuzdaki Onur Anıtı, tüm Türkiye'nin kurtuluş sembolüdür. Hiçbir ayrım gözetmeksizin her kesimin, kendisini bu millete ait hisseden herkesin ortak değeridir. Böyle bir değere, böylesi bir simgeye yapılan bu menfur saldırı hepimize yapılmıştır. Şiddetle kınıyoruz ve lanetliyoruz. Toplumsal barışımızı, iç huzurumuzu bozmak isteyen müptezellerin hak ettikleri cezayı bulacaklarını ifade etmek isterim. Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, hepimizin ortak değeridir. Samsun, meşale bir şehirdir. Bu şehri, bu ve benzeri provokatif eylemlerle gündeme getirme ve huzur bozma girişimleri milletimizin ferasetiyle boşa çıkacaktır" diye konuştu.

Onur Anıtı'na gelen Taraftar grupları ise farklı bir yol izledi. Şimşekler Taraftar Grupları Birliği anıt çevresinde meşaleler yakarak Onur Anıtı’na sahip çıkacakları mesajını verdi. Görsel şölen oluştu.

Forza Şimşekler Taraftar Grupları Birliği adına yapılan açıklamada şunlar ifade edildi: “Samsun'umuzun hatta ülkemizin sembolü haline gelen Atatürk Anıtı, bildiğiniz üzere heykeltıraş Henrick Krippel tarafında yapılarak 1931 tarihinde Mustafa Kemal Atatürk’ün 19 Mayıs 1919’da Milli Mücadele’yi başlatmak için ayak bastığı bu noktaya konulmuştur. O günden bu yana anıtımız Samsun ve Türk halkının onur abidesi olmuştur. Şimşekler Taraftar Gruplar Birliği olarak Mustafa Kemal Atatürk’ün yolunda ilk adımı attığı Samsun’da simge haline gelen Atatürk Anıtı’na yapılan bu saygısızlığı asla affetmiyoruz. Yapılan bu menfur Saldırı Samsun ve Türk halkının onur ve gururuna yapılmıştır. Milli Mücadele şehir olan Samsun'umuzda bu tarz bir olayın tekrarının yaşanmasına asla müsaade etmeyeceğiz. Saldırının en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyoruz.”

ANIT ÖNÜNDE NÖBET BAŞLADI

Saldırı sonrası vatandaşlar nöbete başladı. Atatürk Parkı'ndaki anıt çevresinde toplanan çeşitli sivil toplum kuruluşu üyeleri ile vatandaşlar, beklemeye başladı. İlkadım ve Atakum belediyeleri ise parkta çadır kurarak, vatandaşlara çay ve Regaip Kandili dolayısıyla kandil simidi ikram etti. Kalabalık meşaleler yakarak, İstiklal Marşı, İzmir Marşı ve Onuncu Yıl Marşı'nı okudu. Polis ekipleri ise çevrede güvenlik önlemi aldı.

SALDIRI ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Yaşananlara ait görüntüler ortaya çıktı. Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, sabah erken saatlerde lüks bir cipin anıt alanına girdiği görülüyor. 2 şüphelinin halatı anıta bağlayıp ciple çekmeye çalıştığı, halatın kopmasının ardından parktan ciple kaçarak uzaklaştıkları görüntülerde yer aldı.

Yapılan araştırmada kuzenlerin, 6 farklı suçtan çok sayıda kayıtları olduğu tespit edildi. Emniyetteki sorgularının ardından 2 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüpheliler hakkında 'Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret' suçundan soruşturma başlatıldı.

SOSYAL MEDYANIN GÜNDEMİNDE

Saldırının yankıları sosyal medyada da gün boyu devam etti. #Samsun, Onur Anıtı, Atatürk isimleri ve etiketleri "trending topic" listesini doldururken siyasetten, sanat ve spor dünyasına kadar toplumun çeşitli kesimlerinden tepki yağdı.

İlkadım ve Atakum belediyeleri de çadır kurarak nöbetteki vatandaşlara çay ve Regaip Kandili dolayısıyla kandil simidi ikram etti.

Akşam saatlerinde anıt önünde başlayan nöbet ile birlikte sosyal medya da kenetlendi. Samsunsporlu taraftarların meşalelerle anıt önündeki nöbete katılması büyüleyici karelerle ölümsüzleşirken, bu ana ilişkin paylaşımlar da dikkat çekti. Forza Şimşekler Taraftar Grupları Birliği adına yapılan açıklamada da "Yapılan bu menfur Saldırı Samsun ve Türk halkının onur ve gururuna yapılmıştır. Milli Mücadele şehir olan Samsun'umuzda bu tarz bir olayın tekrarının yaşanmasına asla müsaade etmeyeceğiz" denildi.

ONUR ANITI HAKKINDA

Samsun'da kentin en önemli simgelerinden biri olan Onur Anıtı, İlkadım ilçesindeki Atatürk Parkı'nda yer alıyor. Mustafa Kemal Paşa'nın 19 Mayıs 1919 Samsun'a çıktığı noktaya dikilen anıt, aynı zamanda Kurtuluş Savaşı'nın başlangıcı sayılan anı simgeliyor.

Anıtın heykeli Samsun Valisi Kâzım Paşa tarafından Samsun halkı adına Avusturyalı heykeltıraş Heinrich Krippel'e 1927 yılında sipariş edildi. Yapımına 1928 yılında Viyana'da başlanan heykel, 1931 yılında tamamlanarak 29 Ekim 1931 tarihinde dikildi.

Tunçtan yapılan heykelin yüksekliği 4,75 metre, taş blok kaidenin yüksekliği 4,1 metre, tüm anıtın yüksekliği ise 8,85 metre.