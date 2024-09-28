Samsun'da kopya düzeneğiyle sınava giren 3 kişi yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Samsun'un Çarşamba ilçesinde bugün saat 10.00'da düzenlenen motorlu taşıtlar sınavında kopya girişimi tespit edildi. Elektronik cihazlarla dışarıdan yardım almak üzere özel olarak tasarladığı kopya düzeneğiyle ehliyet sınavına girmeye çalışan A.S. (30), sınav sırasında fark edilerek polis tarafından suçüstü yakalandı. Yapılan inceleme ve aramalarda şahsın yanı sıra bu düzenekte rol alan organizatör N.E. (42) ve M.S (22) de polis tarafından gözaltına alındı.



Gözaltına alınan şahısların üstlerinde ve eşyalarında yapılan aramalarda, sınavda kopya çekmek amacıyla kullanılan 2 adet mikro casus kulaklık, 4 adet mikro casus kulaklık pili, 2 adet kamufle edilmiş yaka kamerası, 1 adet mobil wifi cihazı, 2 adet mobil aktarım cihazı, 5 adet cep telefonu, 1 adet powerbank, 3 adet şarj kablosu, 1 adet cımbız ve 1 adet flaş bellek ele geçirildi.

Yakalanarak gözaltına alınan 3 kişi hakkında, "ÖSYM Hizmetleri Hakkında Kanuna Muhalefet" suçundan adli işlem başlatıldı.