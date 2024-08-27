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Samsun'da 700 litre etil alkol ele geçirildi

Samsun'da sahte içki yapımında kullanılan 700 litre etil alkol ele geçirildi.

27.08.2024 - 10:49 | | İHA
Samsun'da 700 litre etil alkol ele geçirildi

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ve Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Sinop yolu polis uygulama noktasında bir araçta arama yaptı. Yapılan aramada sahte içki yapımında kullanılan 700 litre etil alkol ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

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