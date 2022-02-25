Şampiyonlar Ligi Finali 2022 nerede? UEFA Şampiyonlar Ligi finali ne zaman, Rusya’dan alındı mı, UEFA açıklama yaptı mı?

Rusya-Ukrayna savaşının başlaması UEFA, Şampiyonlar Ligi finalini de etkiledi. Rusya'nın Zenit St. Petersburg şehrinde oynanacak olan Şampiyonlar Ligi finalinin savaş nedeniyle başka bir şehire alınması gündeme geldi.

ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ NEREDE, SAVAŞ NEDENİYLE UEFA AÇIKLAMA YAPTI MI?

UEFA'nın finalin başka şehire taşınması kararını gündemine almasından sonra Alman Bild gazetesi aday şehirler hakkında bir iddia ortaya attı. Gazete bu şehirlerin İspanya'dan Madrid, İngiltere'den Londra, Macaristan'dan Budapeşte ve Türkiye'den de İstanbul olduğunu yazdı. Kararın resmileşmesinin ardından UEFA Şampiyonlar Ligi finalinin bu 4 şehirde oynanması bekleniyor.

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ NE ZAMAN?

29 Mayıs Cumartesi günü oynanacak Şampiyonlar Ligi finali saat 22.00'de başlayacak.