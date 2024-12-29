2011 yÄ±lÄ±nda iÃ§ savaÅŸÄ± baÅŸladÄ±ÄŸÄ± TÃ¼rkiye'nin gÃ¼ney komÅŸusu Suriye'de muhaliflerin 7 AralÄ±k'ta baÅŸkent Åžam'da kontrolÃ¼ saÄŸlanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Baas rejimi sone erdi. Ãœlkede yeni yÃ¶netim oluÅŸturulurken, zorunlu gÃ¶Ã§ etmek zorunda kalan birÃ§ok insan da yÄ±llar sonra evlerine dÃ¶nmeye baÅŸladÄ±. YaÅŸamÄ±n normalleÅŸmeye baÅŸladÄ±ÄŸÄ± Suriye'de muhalifler ve siviller, yÄ±llar sonra baÅŸkent Åžam'Ä±n simgesi Emevi Camiiâ€™nde namaz kÄ±ldÄ±.

'ÅžEHRÄ°MÄ°ZDE BÄ°R HEYET OLUÅžTURDUK'

Simge camiler Emevi Camii ile Halep'in en bÃ¼yÃ¼k camisi Ulu Cami'nin yÄ±pranan taban halÄ±larÄ±nÄ±n deÄŸiÅŸtirilmesi yÃ¶nÃ¼nde kamuoyunda oluÅŸan talep Ã¼zerine, en Ã§ok makine halÄ±sÄ± Ã¼retiminin yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± Gaziantep'te Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸlatÄ±ldÄ±. Gaziantep BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± Fatma Åžahin'in Ã¶ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼nde oluÅŸturulan aralarÄ±nda halÄ± sektÃ¶rÃ¼ temsilcileri, akademisyenler ve mÃ¼ftÃ¼lÃ¼k yetkililerinin de bulunduÄŸu ekip toplanarak izlenecek yol haritasÄ±nÄ± belirledi. Gaziantep BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± Fatma Åžahin, Åžam'da bulunan Emevi Camii ve Halep'teki Ulu Camiâ€™nin taban halÄ±larÄ±nÄ±n dokunmasÄ± iÃ§in heyet oluÅŸturduklarÄ±nÄ± ve amaÃ§larÄ±nÄ±n Ramazan ayÄ±na kadar halÄ±larÄ± tamamlamak olduÄŸunu sÃ¶yledi. Fatma Åžahin, â€œÅžehrimizde bir heyet oluÅŸturduk. HalÄ±cÄ±lar BirliÄŸimiz, il mÃ¼ftÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼mÃ¼z, akademisyenlerimiz ve daha Ã¶nce Mescid-i Aksaâ€™nÄ±n halÄ±larÄ±nÄ± dokuyan sanayicilerimiz bu heyette yer alÄ±yor. Bu kurulumuz nasÄ±l hangi yÃ¶ntemlerle Ã§alÄ±ÅŸacak bunu konuÅŸtuk. Temel hedefimiz halÄ±larÄ± ramazan ayÄ±na yetiÅŸtirmek. Ramazan ayÄ±na 2 ay gibi bir sÃ¼re kaldÄ± ve bu tecrÃ¼beli ekibimiz ile halÄ±larÄ±mÄ±zÄ± yetiÅŸtireceÄŸimize inanÄ±yoruz" dedi.

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'RAMAZAN AYINDA Ä°LK TERAVÄ°H NAMAZI GAZÄ°ANTEPâ€™Ä°N DOKUDUÄžU HALILARIN ÃœZERÄ°NDE KILINACAK'

Gaziantep'in halÄ± Ã¼retiminde dÃ¼nyada sÃ¶z sahibi olduÄŸunu da kaydeden Åžahin, "HalÄ±larÄ±n hangi renk ve desenlerde yapÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± tespit edeceÄŸiz. Ã‡Ã¼nkÃ¼ orada Memluklardan, Emevilere, SelÃ§uklulara geÃ§en tarihi bir doku var. HalÄ±nÄ±n deseninden tutun, kalitesine kadar hangi malzeme Ã§alÄ±ÅŸÄ±lacak, bunlar ÅŸu anda Ã§eÅŸitlendiriliyor. Suriyeâ€™deki yÃ¶netici muhataplarÄ±mÄ±z ve oradaki dini yetkililerin gÃ¶rÃ¼ÅŸ ve Ã¶nerilerini alarak bu iÅŸe baÅŸlamak istiyoruz. Ramazanda ilk teravihi insanlar Gaziantepâ€™in dokuduÄŸu halÄ±larÄ±n Ã¼zerinde kÄ±lacaklar. KomÅŸumuz olan Suriyeâ€™ye yÄ±llarca Ã§ok bÃ¼yÃ¼k destekler verdik ve yeni bir sÃ¼rece girdik. Yeni sÃ¼reÃ§te de Suriyeli kardeÅŸlerimize destek olacaÄŸÄ±z" diye konuÅŸtu.

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KAPLAN: HALILARI ÃœRETMEYE HAZIRIZ

GÃ¼neydoÄŸu Anadolu HalÄ± Ä°hracatÃ§Ä±larÄ± BirliÄŸi BaÅŸkanÄ± Zeynel Abidin Kaplan da Åžam ve Halepâ€™teki camilerin taban halÄ±larÄ±nÄ± Ã¼reteceklerini sÃ¶yledi. SektÃ¶r temsilcileri ile birlikte yapÄ±lacak olan halÄ± iÃ§in fikir istiÅŸareleri yÃ¼rÃ¼ttÃ¼klerini dile getiren Kaplan, â€œGaziantepli sanayiciler olarak birlik ve beraberlik iÃ§inde Halepâ€™te ve Åžamâ€™da camilerimizin halÄ±larÄ±nÄ± dokuyup dÃ¶ÅŸemeye hazÄ±rÄ±z. Ramazan ayÄ±ndan Ã¶nce bitirmeyi dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yoruz. Åžu anda renk ve desen Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± yapacaÄŸÄ±z. Birlikte fikir istiÅŸareleri yapÄ±yoruz. Halep ve Åžamâ€™daki alimlerden, hocalardan da gÃ¶rÃ¼ÅŸler alacaÄŸÄ±z. Desen ve renklere karar verince halÄ±larÄ±mÄ±zÄ± dokuyacaÄŸÄ±z ve Ramazan'dan Ã¶nce camilerimize dÃ¶ÅŸemiÅŸ olacaÄŸÄ±z" dedi.

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