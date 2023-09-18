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Saldırı hazırlığındaki 6 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde, saldırı hazırlığındaki 6 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

18.09.2023 - 14:54 | | ANKARA, (DHA)
Saldırı hazırlığındaki 6 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Tek amaçları bölgeyi kana bulamak olan PKK/YPG'li teröristlere hak ettikleri gibi müdahale etmeye devam ediyoruz! Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 6 PKK/YPG'li terörist, kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizin başarılı müdahalesi ile etkisiz hale getirildi" denildi. (DHA)

Saldırı hazırlığındaki 6 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi

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