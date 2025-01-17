Saldırı hazırlığı yapan 29 terörist etkisiz hale getirildi
Suriye'nin kuzeyinde saldırı hazırlığı yapan 29 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.
17.01.2025 - 11:58 |
Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Teröristler için kaçacak yer yok, hiçbir yer onlar için güvenli değil!" ifadelerine yer verildi.
Açıklamada, Suriye'nin kuzeyinde saldırı hazırlığı yapan 29 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.
Ayrıca, son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelenin devam edeceği vurgulandı.