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Saldırı hazırlığı yapan 29 terörist etkisiz hale getirildi

Suriye'nin kuzeyinde saldırı hazırlığı yapan 29 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

17.01.2025 - 11:58 |
Saldırı hazırlığı yapan 29 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Teröristler için kaçacak yer yok, hiçbir yer onlar için güvenli değil!" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Suriye'nin kuzeyinde saldırı hazırlığı yapan 29 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Ayrıca, son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelenin devam edeceği vurgulandı.

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