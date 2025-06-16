GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemSalda Gölü'nde korkunç olay! Baba ve oğlu boğuldu, kızı hastaneye kaldırıldı
HaberlerGündem Haberleri Salda Gölü'nde korkunç olay! Baba ve oğlu boğuldu, kızı hastaneye kaldırıldı

Salda Gölü'nde korkunç olay! Baba ve oğlu boğuldu, kızı hastaneye kaldırıldı

16.06.2025 - 09:37Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

ABONE OL

Burdur'un Yeşilova ilçesinde Salda Gölü'ne giren baba ve oğlu boğulurken, vatandaşlar tarafından kurtarılan kızı ise hastaneye kaldırıldı. Çalışmalar sırasında kıyıdan 60 metre uzaklıkta 5 metre derinlikte baba oğulun cansız bedenine ulaştı. Cenazeler sahile çıkarılarak olay yeri inceleme ekipleri ve cumhuriyet savcısının çalışmalarının ardından otopsi yapılmak üzere Yeşilova Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre, Ankara'dan tatile gelen Hüseyin Ayvalık (40), oğlu Berat Kaan Ayvalık (12), kızı B.A. (17) ve eşi, saat 17.45 sıralarında Yeşilova ilçesinde bulunan Salda Gölü Tabiat Parkı Orman Plajı bölgesinden göle girmenin serbest olduğu alanda göle girdi. Gölde yüzen baba oğul, bir süre sonra gözden kaybolurken B.A. vatandaşlar tarafından gölden çıkarıldı.

Salda Gölünde korkunç olay Baba ve oğlu boğuldu, kızı hastaneye kaldırıldı

Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından B.A. ilk müdahalenin ardından Yeşilova Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken AFAD ekipleri gölde botla arama tarama çalışması başlattı. Çalışmalar sırasında kıyıdan 60 metre uzaklıkta 5 metre derinlikte baba oğulun cansız bedenine ulaştı. Cenazeler sahile çıkarılarak olay yeri inceleme ekipleri ve cumhuriyet savcısının çalışmalarının ardından otopsi yapılmak üzere Yeşilova Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Güncel Haberler

Eyüpsultan'da dilencinin pazar arabasından altın çıktı!
#Gündem

Eyüpsultan'da dilencinin pazar arabasından altın çıktı!

Çok konuşulur: Amasyalı çiftçiden halı yıkama yöntemi!
#Gündem

Çok konuşulur: Amasyalı çiftçiden halı yıkama yöntemi!

Eskişehir'de 400 derece sıcaklıkta ekmek mücadelesi! "Normal biri 10 dakika dayanamaz'
#Gündem

Eskişehir'de 400 derece sıcaklıkta ekmek mücadelesi! "Normal biri 10 dakika dayanamaz'