Sakarya'nın trafik yükünü hafifletecek hamle! Güzergahın genişliği 20 metreye çıkıyor

02.09.2025 - 16:24

Kaynak: İHA

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Serdivan’da ulaşım yükünü hafifletecek bir çalışma sürdürüyor. Bu düzenlemeyle Kemalpaşa’da önemli bir güzergah olan 32. Sokak’ın genişliğini 6 metreden 20 metreye çıkararak bölgenin trafik yükü hafifleyecek.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, şehir ulaşımında alternatif hatların sayısını artırmak ve ulaşım alt yapısını geniş alanlarda güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı (YOLBAK) Serdivan’da önemli bir çalışma başlattı.

Yol Yapım Şube Müdürlüğü Kemalpaşa, Mavi Durak, İstiklal Mahallesi hatlarında sürücüleri trafiğin içine girmeden geçiş noktalarına bağlayacak bir alternatif güzergah oluşturuyor. Serdivan Mezarlığı’nın hemen alt kısmından Medeniyet Bulvarı’na bağlanan 32. Sokak’ta yol genişliği 6 metreden 20 metreye çıkarılıyor.

TRAFİĞİ RAHATLATACAK ÇALIŞMA

Önemli bir geçiş güzergahı olan ve trafik yükünü kaldırmayan sokak, bir bulvar kapasitesi görecek şekilde yeniden şekillendiriyor. Bölgede ayrıca 4 metre ile 8 metre uzunluğuna sahip iki farklı istinat duvarı inşa edilecek. Çalışma çerçevesinde duvar imalatı sonrası kazı dolgu, kaldırım ve asfaltlama sürecine geçilecek. Sokağa kazandırılacak yeni kaldırımlar, güvenli yaya geçişlerine imkan sağlayacak.
Yapılan açıklamada, "Şehrin ulaşım altyapısını güçlendirmek, yeni alternatif yollar ile vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmak için aralıksız çalışıyoruz. Serdivan Mezarlığı ve Medeniyet Caddesi arasında önemli trafik yüküne sahip 32. Sokak’taki 6 metrelik yol genişliğini 20 metreye çıkarıyoruz. Çalışmalarımız tamamlandığında Mavi Durak bölgesindeki trafik yükü büyük ölçüde rahatlayacak" ifadelerine yer verildi.

