Sakarya’da okullar tatil mi? Yarın okul var mı? 30 Aralık 2025 Pazartesi Sakarya’da okullar tatil edildi mi? Açıklama geldi

29.12.2025 - 19:04Güncellenme Tarihi:

Kaynak: HABER MERKEZİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Sakarya’da kar yağışı etkili oluyor. Sakarya’da okullar tatil mi? Yarın okul var mı? İşte yanıtı...

Sakarya’nın Hendek ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı ve buzlanma sebebiyle bazı okullar ile taşımalı eğitim çerçevesinde mahallelerde eğitime verilen ara 1 gün daha uzatıldı.

Hendek Kaymakamlığı ilçe genelinde devam eden olumsuz hava şartları, yoğun kar yağışı ve oluşabilecek buzlanma riskine karşı yeni tatil kararlarını duyurdu. İlçe genelindeki 17 mahalleden yapılan taşımalı eğitim faaliyetleri de durduruldu. Karar çerçevesinde; Dikmen, Kurtuluş, Bakacak, Yeniyayla, Aksu, Göksu, Karadere, Sümbüllü, Pazarcık, Dededüzü, Muradiye, Hicriye, Bıçkıatik, Eskibıçkı, Harmantepe, Kırktepe ve Kocatöngel mahallelerinden yapılan ilk ve ortaöğretim taşımalı eğitimine 30 Aralık Salı günü bir gün süreyle ara verildiği açıklandı.

