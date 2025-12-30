Sakarya'da inşaat sahasında erkek cesedi bulundu

GAZETE VATAN ANA SAYFA
30.12.2025 - 22:10

Kaynak: SAKARYA (İHA)

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde bulunan inşaat sahasında erkek cesedi bulundu.

Papuççular Mahallesi Ay Sokak üzerinde inşası devam eden binanın arka tarafında vatandaşlar, yerde hareketsiz halde yatan bir şahsı fark etti. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri şahsın öldüğünü belirledi. Olay yerinde yapılan inceleme sonrasında kimliği henüz öğrenilemeyen şahsın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastane morguna sevk edildi. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

