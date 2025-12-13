GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemSakarya'da hırdavat dükkanı alevler içinde kaldı!
HaberlerGündem Haberleri Sakarya'da hırdavat dükkanı alevler içinde kaldı!

Sakarya'da hırdavat dükkanı alevler içinde kaldı!

13.12.2025 - 15:22Güncellenme Tarihi:

Kaynak: HABER MERKEZİ

Sakarya'da hırdavat dükkanı alevler içinde kaldı!

Sakarya'nın Arifiye ilçesinde bulunan bir hırdavat dükkanı alevlere teslim oldu. İtfaiye ekiplerinin seferber olduğu yangın, uzun uğraşlar neticesinde kontrol altına alınarak söndürüldü.

Arifiye'de Artvin Sanayi içinde bulunan hırdavat dükkanında henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı. İki katlı dükkan adeta alev topuna dönerken durumun haber verilmesi üzerine bölgeye polis ve çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, yangını söndürmek için seferber oldu. Yangın, uzun uğraşlar neticesinde kontrol altına alınarak söndürüldü.

Güncel Haberler

Zigana'nın zirvesi karla kaplandı!
#Gündem

Zigana'nın zirvesi karla kaplandı!

Aydın'da korkunç olay: Eşini öldürüp kaza süsü vermişti! Kan donduran detaylar ortaya çıktı
#Gündem

Aydın'da korkunç olay: Eşini öldürüp kaza süsü vermişti! Kan donduran detaylar ortaya çıktı

Rahmi Özkan Müge Anlı'da neden yok? Müge Anlı kötü haberi verdi!
#Gündem

Rahmi Özkan Müge Anlı'da neden yok? Müge Anlı kötü haberi verdi!