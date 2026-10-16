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Sakarya'da felaket! Dere taştı, 48 kişi mahsur kaldı

16.10.2026 - 10:09Güncellenme Tarihi:
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Kaynak: İHA

Sakarya'da felaket! Dere taştı, 48 kişi mahsur kaldı

Sakarya’da etkili olan şiddetli yağış sebebiyle Karapürçek ilçesinde bulunan Kanlıçay Deresi taştı. Bölgede mahsur kalan 14’ü çocuk, 16’sı kadın, 18’i erkek toplam 48 kişi, AFAD ekiplerince kurtarıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün Sakarya için turuncu kodlu uyarı verdiği şiddetli yağış, kentte hayatı olumsuz etkiledi. Karapürçek ilçesinde Kanlıçay Deresi’nin taşması neticesinde 14’ü çocuk, 16’sı kadın, 18’i erkek toplam 48 kişi mahsur kaldı.

Sakaryada felaket Dere taştı, 48 kişi mahsur kaldı

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen AFAD ekipleri, iş makinelerinin de desteğiyle mahsur kalan vatandaşlara ulaştı. Ekiplerin çalışmasıyla 48 kişi kurtarılarak güvenli alanlara tahliye edildi.

Sakaryada felaket Dere taştı, 48 kişi mahsur kaldı

Kanlıçay Mahalle Muhtarı Bilal Bildik ise devletin tüm kurumlarının seferber olduğunu ve mahsur kalan vatandaşları kurtararak güvenli bölgeye sevk ettiklerini söyledi.

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