Sakarya’da engebeli arazide düşerek yaralanan orman işçisini ekipler kurtardı

17.12.2025 - 22:38

Kaynak: Serhat YILMAZ/ ARİFİYE(Sakarya), (DHA)

Sakarya’nın Arifiye ilçesinde ormanda yürütülen kesim çalışmaları sırasında, engebeli arazide düşerek yaralanan orman işçisi E.T. (24), ekipler tarafından kurtarıldı.

Olay, akşam saatlerinde Arifiye ilçesine bağlı Boğazköy Mahallesi yakınlarında bulunan orman kesim sahasında meydana geldi. Ormanda kesim çalışması sırasında E.T. isimli erkek orman işçisi, engebeli arazide düşerek yaralandı. Ayağında kırık ya da çatlak olabileceği değerlendirilen işçi, bulunduğu noktadan kendi imkanlarıyla çıkamadı. Mesai arkadaşlarının ihbarıyla, 112 Acil Çağrı Merkezi koordinesinde bölgeye AFAD, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ortak çalışmasıyla bulunduğu yerden alınan yaralı işçi, sağlık ekiplerine teslim edilerek hastaneye kaldırıldı.

Yaralı işçinin sağlık durumunun, hastanede yapılacak tetkiklerin ardından netlik kazanacağı öğrenildi.

