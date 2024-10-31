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Sakarya'da dev yayın balığı yakalandı! O anlar anbean kaydedildi

Sakarya'nın Karasu ilçesinde amatör balıkçıların oltasına yaklaşık 2 metre boyunda ve 75 kilogram ağırlığında yayın balığı takıldı. Balığın yakalanması ve güçlükle kıyıya alınması cep telefonu kamerasına yansıdı.

31.10.2024 - 14:56 | | İHA
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Tepetarla Mahallesi'nden geçen Sakarya Nehri’nde amatör balıkçıların oltasına yaklaşık 2 metre boyunda ve 75 kilogram ağırlığında yayın balığı takıldı. 

Sakaryada dev yayın balığı yakalandı O anlar anbean kaydedildi

BALIKÇILAR ŞAŞKINA DÖNDÜ

Gördükleri manzara karşısında hayrete düşen balıkçılar, dev balığı güçlükle kıyıya çıkardı. Kantarda ağırlık ölçümü yapılan balık, hafif ticari aracın arka koltukları yatırılarak bagaja sığdırıldı.

CEP TELEFONU İLE ANBEAN KAYDEDİLDİ 

Balıkçıların hem nehirde hem de karada yaşadıkları zorlu anlar ise saniye saniye cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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