Sakarya'da 3 genç kızın eğlencesi faciayla bitti!

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde dehşete düşüren bir olay yaşandı. Aynı kuaför dükkanında çalıştığı öğrenilen Rabia Nur T. (21), B.E. (17) ve Ş.N.S. (17) bir evde toplandı.

YAKIT BİDONU BİR ANDA ALEV ALDI

Genç kızlar, evde dekoratif gaz lambasını yakmak istedi. Bu esnada yakıt bidonu biranda alev aldı. Eğlencenin, kabusa dönüştüğü anlarda alevler 3 gencin de üzerine sıçradı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Genç kızlar, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne (SEAH) kaldırıldı.

3 GENÇ KIZ HASTANEYE KALDIRILDI



Vücutlarının çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan kızlardan Rabia Nur T. ile B.E., Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bağcılar Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Yanık Ünitesi’ne sevk edildi. Ş.N.S.’nin SEAH Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Merkezi Çocuk Cerrahi servisinde tedavisinin sürdüğü, Rabia Nur T.’nin ise durumunun ağır olduğu öğrenildi.