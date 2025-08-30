Sakarya'da 3 genç kızın eğlencesi faciayla bitti!
Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde aynı iş yerinde çalışan 3 genç kız evde dekoratif gaz lambasını yakmaya çalıştığı esnada korkunç bir olay yaşandı. Yakıt bidonu bir anda alev alınca kızların vücudunda yanıklar oluştu.
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde dehşete düşüren bir olay yaşandı. Aynı kuaför dükkanında çalıştığı öğrenilen Rabia Nur T. (21), B.E. (17) ve Ş.N.S. (17) bir evde toplandı.
YAKIT BİDONU BİR ANDA ALEV ALDI
Genç kızlar, evde dekoratif gaz lambasını yakmak istedi. Bu esnada yakıt bidonu biranda alev aldı. Eğlencenin, kabusa dönüştüğü anlarda alevler 3 gencin de üzerine sıçradı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Genç kızlar, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne (SEAH) kaldırıldı.
3 GENÇ KIZ HASTANEYE KALDIRILDI
Vücutlarının çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan kızlardan Rabia Nur T. ile B.E., Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bağcılar Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Yanık Ünitesi’ne sevk edildi. Ş.N.S.’nin SEAH Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Merkezi Çocuk Cerrahi servisinde tedavisinin sürdüğü, Rabia Nur T.’nin ise durumunun ağır olduğu öğrenildi.