GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemSakarya'da 3 genç kızın eğlencesi faciayla bitti!
HaberlerGündem Haberleri Sakarya'da 3 genç kızın eğlencesi faciayla bitti!

Sakarya'da 3 genç kızın eğlencesi faciayla bitti!

30.08.2025 - 16:37Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Sakarya'da 3 genç kızın eğlencesi faciayla bitti!

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde aynı iş yerinde çalışan 3 genç kız evde dekoratif gaz lambasını yakmaya çalıştığı esnada korkunç bir olay yaşandı. Yakıt bidonu bir anda alev alınca kızların vücudunda yanıklar oluştu.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde dehşete düşüren bir olay yaşandı. Aynı kuaför dükkanında çalıştığı öğrenilen Rabia Nur T. (21), B.E. (17) ve Ş.N.S. (17) bir evde toplandı.

Sakaryada 3 genç kızın eğlencesi faciayla bitti

YAKIT BİDONU BİR ANDA ALEV ALDI

Genç kızlar, evde dekoratif gaz lambasını yakmak istedi. Bu esnada yakıt bidonu biranda alev aldı. Eğlencenin, kabusa dönüştüğü anlarda alevler 3 gencin de üzerine sıçradı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Genç kızlar, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne (SEAH) kaldırıldı.

3 GENÇ KIZ HASTANEYE KALDIRILDI

Vücutlarının çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan kızlardan Rabia Nur T. ile B.E., Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bağcılar Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Yanık Ünitesi’ne sevk edildi. Ş.N.S.’nin SEAH Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Merkezi Çocuk Cerrahi servisinde tedavisinin sürdüğü, Rabia Nur T.’nin ise durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Güncel Haberler

Bitlis Valiliği Nemrut için kararı açıkladı: Kapatıldı
#Gündem

Bitlis Valiliği Nemrut için kararı açıkladı: Kapatıldı

Sakarya'da 3 genç kızın eğlencesi faciayla bitti!
#Gündem

Sakarya'da 3 genç kızın eğlencesi faciayla bitti!

100 yıllık mahallenin adı değişti! Zonguldak'ta akıllar karıştı
#Gündem

100 yıllık mahallenin adı değişti! Zonguldak'ta akıllar karıştı