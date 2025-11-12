Sakarya Hendek’te 3 araçlı zincirleme kaza: 2 yaralı

GAZETE VATAN ANA SAYFA
12.11.2025 - 18:18Güncellenme Tarihi:

Kaynak: SAKARYA (İHA)

Sakarya’nın Hendek ilçesi D-100 karayolunda 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 2 kişi yaralandı.

D-100 karayolu Adapazarı istikametinde meydana gelen olayda, Y.E.D. idaresindeki 06 ELZ 838 plakalı hafif ticari araç, E.B. idaresindeki 54 ANJ 343 plakalı panelvan ve K.D. idaresindeki 54 ZD 621 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, otomobil sürücüsü K.D. ile hafif ticari araç sürücüsü Y.E.D. yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Hendek Devlet Hastanesi’ne sevk etti. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

