Şair Ahmet Telli'ye hapis cezası!

Şair Ahmet Telli hakkında, 2017 yılında, Suriye'de DEAŞ'lı teröristlere karşı çatışmalara katılan ve burada mayına basarak hayatını kaybeden Sosyalist Demokrasi Partisi eski Merkez Yürütme Kurulu üyesi Ulaş Bayraktaroğlu için Ankara'da düzenlenen basın açıklamasındaki konuşması ve okuduğu şiir nedeniyle soruşturma başlatıldı. Telli hakkında 4 Ekim 2022'de iddianame düzenlenerek, 'terör örgütü propagandası yapmak' suçundan 8 yıl 7 ay 5 güne kadar hapis istemiyle dava açıldı. İddianamede, basın açıklamasında açılan pankart ve atılan sloganlar ile 12 Haziran 2017'de Ahmet Telli'ye ait olduğu iddia edilen sosyal medya hesabından yapılan paylaşımlar da delil olarak gösterildi.

Ankara 26'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına tutuksuz sanık Ahmet Telli ile avukatı Umut Vedat Açar katıldı. Sanık Telli, amacının sadece şiir okumak olduğunu belirtti. Bu zamana kadar maksadını hep şiirlerle dile getirdiğini söyleyen Telli, "Suçlamayı kabul etmiyorum. Örgüt propagandası yapmadım. Beraatımı talep ediyorum" dedi. Mahkeme heyeti sanık Ahmet Telli'ye 'terör örgütü propagandası yapmak' suçundan 10 ay hapis cezası verdi. Hükmün açıklanması geri bırakılarak, ceza ertelendi.

Ahmet Telli'nin avukatı Umut Vedat Açar, karara itiraz edeceklerini söyledi.