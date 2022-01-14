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GündemSahte doçent Zehra Zulal Atalay'ın cezası belli oldu
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Sahte doçent Zehra Zulal Atalay'ın cezası belli oldu

Son dakika haberine göre, Aksaray Üniversitesi'nin doçentlik belgesinin sahte olduğu iddiasıyla suç duyurusunda bulunmasının ardından tutuklanan Zehra Zulal Atalay Laçin, 'Dolandırıcılık' suçundan 1 yıl 3 ay hapis ve 11 bin 300 lira para cezası aldı.

14.01.2022 - 13:10 | | DHA
Sahte doçent Zehra Zulal Atalay'ın cezası belli oldu

Aksaray Üniversitesi'nin doçentlik belgesinin sahte olduğu iddiasıyla suç duyurusunda bulunmasının ardından tutuklanan Zehra Zulal Atalay Laçin, 'Dolandırıcılık' suçundan 1 yıl 3 ay hapis ve 11 bin 300 lira para cezası aldı. Bu cezanın, hükmün açıklanması geri bırakıldı. Laçin'in ayrıca 'Sahte evrak düzenlemek' suçundandan 2 yıl 1 ay hapis cezası alarak, tahliyesine karar verildi.  

Sahte doçent Zehra Zulal Atalayın cezası belli oldu

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