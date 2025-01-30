Sahte altın mihenk taşı ile tespit ediliyor

Dernek Başkanı Cumhur Kaya, sahte altın ve dolandırıcılık vakaları ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Cumhur Kaya, kuyumcu esnafını ve vatandaşları sahte altın ve dolandırıcılık vakalarına karşı uyardı. “Düşük ayarlı ürünler üretilip, piyasaya sürülüyor” diyen Başkan Kaya, bu durumu önlemek için ülke genelinde kuyumcu esnaflarının kurduğu oda ve dernekler aracılığıyla çalışmalar yürütüldüğünü ifade etti.

Türkiye genelinde 40 binden fazla kuyumcu bulunduğunu ve sektörün yaklaşık 250 bin kişiye istihdam sağladığını ifade eden Kaya, kuyumcu esnafının her gün sahte ürün vakalarıyla karşılaştığını belirterek, vatandaşlara oda ve derneklere kayıtlı, güvenilir kuyumculardan alışveriş yapmaları konusunda çağrıda bulundu.

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Çarşamba’da, Kuyumcular Derneği’ne kayıtlı 64 kuyumcu esnafının olduğunu söyleyen Kaya, “Derneğimize kayıtlı esnaflarımızı aylık olarak aldığımız raporlarla denetliyoruz. Kuyumcu odaları ve dernekler vatandaş ile kuyumcu esnafı arasında bir sigorta görevi görür. Kuyumcular odası ya da kuyumcular derneği olsun vatandaşların mağdur olmaması için büyük bir çaba ve çalışma içerisindeler. Derneğe kayıtlı olmayan, raporlaması olmayan kuyumcularla alışveriş yapmamalarını ve bu kuyumcuları da derneğe yönlendirmelerini tavsiye ediyoruz. Bu konuda, Çarşamba’da yaklaşık yüzde 99 oranında disiplini sağlamış durumdayız” dedi.

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“Mihenk taşı ve ayar suyu ile tespit ediliyor”

Vatandaşların altının sahte olup olmadığını tespit edemeyeceğini söyleyen Başkan Kaya, “Vatandaşın kendisi altının sahte olup olmadığını anlayamaz. O yüzden altının sahte olup olmadığını kuyumcuya göstererek öğrenebilirler. Kuyumcu tarafından ayar suları ve mihenk taşı kullanılarak altının sahte olup olmadığı ortaya çıkıyor” dedi.



