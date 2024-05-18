Sahte altın çetesine 'ayar' verildi! 50 milyonluk vurguna darbe

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, X hesabından yaptığı paylaşımla yeni operasyonu duyurdu.

Adana merkezli 4 ilde piyasaya sahte altın sürmeye çalışan şahıslara yönelik "AYAR-3" operasyonunun düzenlendiğini belirten Bakan Yerlikaya, "3 bin 646 adet çeyrek altın, 811 adet yarım altın, 1614 adet tam altın ve 57 adet reşat altın ele geçirildi." dedi.

Bakan Yerlikaya, X hesabından yaptığı paylaşımlar şunları söyledi;

Adana merkezli 4 ilde "Piyasaya Sahte Altın Sürmeye Çalışan" şahıslara yönelik düzenlenen “AYAR-3” operasyonlarında bir sahte altın atölyesinde yaklaşık değeri 50 milyon TL olan;

3 bin 646 adet çeyrek altın,

811 adet yarım altın,

1614 adet tam altın ve

57 adet reşat altın ele geçirildi

Operasyonlarda "Paraya Eşit Sayılan Değerlerde Sahtecilik" suçunu işlediği tespit edilen 13 şüpheli yakalandı.

Kaçakçıların ve sahteciliğe bulaşanların enselerindeyiz. Milletimizin destek ve dualarıyla onlara da göz açtırmayacağız

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; Adana İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Adana merkezli Mersin, Yozgat ve Kahramanmaraş’ta “AYAR-3” operasyonları düzenlendi.

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Operasyonlar sonucu:

14 adet tam altın kalıbı,

13 adet yarım altın kalıbı,

10 adet çeyrek altın kalıbı,

10 adet altın kalıplarına ait halka,

4 adet basıma hazır pul altın ve

Siparişlere ait evraklara el konuldu.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle