Şahbaz Şerif kimdir? Pakistan’ın yeni başkanı Şahbaz Şerif’in Türkiye ile olan ilişkisi nasıl?

Pakistan'da Yüksek Mahkemenin kararı sonrası mecliste yapılabilen güven oylaması sonucu İmran Han hükümeti düşürülmüştü. Ülkenin yeni başbakanı bugün yapılan meclis seçimlerinde PML-N lideri Şahbaz Şerif oldu. Ulusal basındaki haberlere göre, güvensizlik oylaması oturumunu yöneten Pakistan Müslüman Ligi-Navaz'dan (PML-N) Meclis Başkan Vekili Ayaz Sadık, boşalan başbakanlık koltuğu için adayların gerekli başvuruyu Meclis Başkanlığına yapmaları gerektiğini ifade etmişti.

Şahbaz Şerif kimdir?

Şahbaz Şerif, daha önce Pakistan’da üç kez başbakanlık koltuğuna oturan ve son olarak 2017 yılında yolsuzluk suçlamasıyla yargılanan Navaz Şerif’in küçük erkek kardeşi.

Devrimci şiirlerden alıntı yapma tutkusu olan ve sert bir yönetici olarak tanınan Şahbaz Şerif, PML-N lideri olmadan önce Pencap eyaletinde yıllarca başbakan olarak görev yaptı.

70 yaşındaki Şahbaz Şerif, ailesinden kendisine miras kalan ülkenin önde gelen çelik şirketlerinden birisinin de sahibi. Şahbaz Şerif’in 2019 yılında kara para aklamak suçundan hakkında dava açılmış ve bazı mallarına el konulmuştu.

2020 yılında tutuklanan ve bir süre cezaevinde kalan Şahbaz Şerif, daha sonra kefaletle serbest bırakılmıştı.

Ülkenin siyasette önemli söz sahibi ordusu ve muhalifleriyle ilişkileri sürekli gergin olan ağabeyinin aksine Şerif, rakipleriyle uzlaşmaya varabilen ve daha esnek bir siyasetçi olarak tanınıyor.

Ekonomik ve güvenlik sorunları, Şerif’i görevinde bekleyen ön önemli sorunlar olarak ön plana çıkıyor.

Pakistan’ın yeni başkanı Şahbaz Şerif’in Türkiye ile olan ilişkisi nasıl?

Türkiye dostu olan Şahbaz Şerif, daha önce Pakistan'ın en büyük eyaleti 110 milyon nüfuslu Pencap'ta üç dönem Başbakanlık görevi yapmıştı.

Görevi dönemlerinde Türkiye ile çok yakın ilişkiler içerisinde olan Şahbaz Şerif, 15 Temmuz'dan sonra Pakistan'da bulunan 22 FETÖ okulunu kapattırıp Maarif Vakfı'na devrettirmişti.