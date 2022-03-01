Sağlık beyanı formu nedir, nasıl ve nereden alınır? Adalet Bakanlığı sağlık beyanı formu nasıl doldurulur? Sağlık beyanı PDF örneği

Adalet Bakanlığı tarafından adliyelere 6 bin 459, ceza infaz kurumlarına 5 bin 563, icra dairelerine 500, Bakanlık merkeze 188, personel eğitim merkezlerine 113 olmak üzere toplam 12 bin 823 personel alınacak. Alımlar için başvurular başladı. Adaylardan başvuru aşamasında istenen belgelerden biri olan sağlık beyanı formu ile ilgili aramalar da arttı.

SAĞLIK BEYANI FORMU NEDİR?

İnsan sağlığına doğrudan veya dolaylı olarak faydalı olduğunu yahut hastalıklara veya belirtilerine karşı etkili olduğunu, koruduğunu, tedavi ettiğini belirten, ileri süren veya ima eden tüm ifadelerin bütünü ifade eder.

SAĞLIK BEYANI FORMU NEREDEN ALINIR, NASIL?

Bu formu sağlık kurumlarından alınan sağlık raporu ile karıştırıyor, ancak bu form sağlık raporu formu değildir. Sağlık Beyan Formu, Adalet Bakanlığı ve CTE sitesinde bulunan bir formdur.

SAĞLIK BEYAN FORMU İNDİRMEK İÇİN BURAYA TIKLAYABİLİRLER