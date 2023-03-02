Sağlık Bakanlığı’ndan ‘çadırda soba’ uyarısı: Güvenli alan oluşturun

Sağlık Bakanlığı, çadırlarda kullanılan sobalarla ilgili uyarılarda bulundu. Çadırda çocukların kesinlikle yalnız bırakılmaması gerektiğine vurgu yapılan açıklama şöyle:

“Çadırlara kurulan sobaların kenarında çadırın büyüklüğüne bağlı olarak en az bir metre güvenli alan oluşturulmalı. Oluşturulan bu alan çocukların yaklaşamayacağı şekilde emniyetli hale getirilmeli. Sobaya yakın alanlara yatak serilmemeli ve sobaya yakın bölgede uyunmamalı. Sobaların üzerinde bulunan tencere, tava, çaydanlık gibi gereçlerin kulplarının yönü kazaya meydan vermeyecek şekilde olmalı. Sobaların üzerinde Yemek pişirme işlemleri yapılırken çocuklar uzaklaştırılmalı.

YANIK OLUŞMUŞSA NE YAPILMALI?

Yanık oluşması durumunda hasta sobadan hızlı bir şekilde uzaklaştırılmalı. Elektrik sobasıyla oluşmuşsa hızlı bir şekilde fiş prizden çekilmeli. Yanık bölgesinin bulunduğu uzuv üzerindeki takılar hemen çıkarılmalı. Hastanın üzerinde bulunan yanmış giysiler soyularak değil, makasla kesilerek çıkarılmalı. Yaranın üzerinden herhangi bir doku parçası koparılmamalı. Oluşabilecek su dolu kabarcıklar patlatılmamalı. Yanık bölgesi buzlu olmayan, temiz ve mümkünse içme amaçlı kullanılan suya tutulmalı veya yanık bölgesine temiz suyla ıslatılmış bezlerle serin kompres yapılmalı. Üzerine kuru bez örtülmemeli, temiz ıslak bez örtülmeli. Yanığın çok şiddetli olması durumunda su ile temas ettirilmeden acil müdahalenin yapılması sağlanmalı. Yarayı iyileştirmek amaçlı yoğurt, diş macunu, yumurta akı, kozmetik ürünler, salça, yağ gibi başka bir ürün sürülmemeli. Müdahale eden doktorun vermiş olduğu ilaç ve kremler dışında tedavi uygulanmamalı.”

YİYECEKLERİ AÇIKTA BIRAKMAYIN

Afet bölgesinde beslenme ve gıda hijyeninin önemine değinen Bakanlık şunları paylaştı: “Açıkta bırakılmış, bekletilmiş yiyecekler tüketilmemeli. Pişirilmiş yiyecekler mümkünse günlük olarak tüketilmeli. Kaynağı belli olmayan su ile temas eden hiçbir yiyecek tüketilmemeli. Taze sebze ve meyveler mümkünse temiz (içme amacıyla ayrılan) su ile yıkanmalı. Üzerinde etiketi olmayan, çatlak ya da kapağı bombeleşmiş konserveler yenmemeli. Yiyecekler açıkta bırakılmamalı. Süt paketleri açıldıktan sonra en kısa sürede tüketilmeli. El temizliğine önem verilmeli. Yiyecekler her türlü haşerattan koruyacak şekilde kapalı muhafaza edilmeli. Oluşan çöp/atıklar (kirli bebek bezi, maske vb) gıda hazırlanan alanlardan uzaklaştırılmalı.”

7 ÇADIR KÜL OLDU

Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesi Yenişehir Mahallesi'ndeki çadırkentte dün 04.30 sıralarında Yangın çıktı. Çadırların birinde elektrikli soba nedeniyle başlayan yangın, kısa sürede büyüyerek diğer çadırlara sıçradı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangını söndürmek isteyen 2 depremzede, vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. Sağlık ekibi, 2 yaralıyı hastaneye kaldırdı. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çalışmasının ardından yangın, söndürüldü. 7 ÇADIR kullanılamaz hale gelirken, buralarda kalanlar başka çadırlara yerleştirildi.