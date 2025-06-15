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Cumhurbaşkanı Erdoğan LGS'ye girecek öğrencilere başarılar diledi

15.06.2025 - 00:05Güncellenme Tarihi:

Kaynak: AA

Cumhurbaşkanı Erdoğan LGS'ye girecek öğrencilere başarılar diledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava girecek öğrencilere başarı diledi.

Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yarın sabah LGS'ye girecek evlatlarımıza başarılar diliyor, her birini gözlerinden öpüyorum. Sınavın genç kardeşlerim ve kıymetli aileleri için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Rabb'im zihin açıklığı versin." ifadelerini kullandı.

 

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