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Sağlık Bakanlığı: Şu ana kadar olumsuzluk bildirilmedi

23.04.2025 - 14:38Güncellenme Tarihi:
Sağlık Bakanlığı: Şu ana kadar olumsuzluk bildirilmedi

Sağlık Bakanlığı, İstanbul açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depreme ilişkin, şu ana kadar 112 Acil Çağrı Merkezi ve hastanelere herhangi bir olumsuzluk bildirilmediğini açıkladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İstanbul'da meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen deprem dolayısıyla tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Şu ana kadar 112 Acil Çağrı Merkezi ve hastanelerimize herhangi bir olumsuzluk bildirilmemiştir. Bakanlık olarak, ilgili tüm kurumlarımızla tam eş güdüm içerisinde süreci yakından takip ediyoruz. Ülkemize ve milletimize geçmiş olsun" ifadelerine yer verildi.

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