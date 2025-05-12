Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Çok önemli ve tarihi bir adım atıldı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın açıklamasından satırbaşları:

(Türkiye'yi terörden arınmış bir devlet mi bekliyor?) Bugün haberlere de yansıdığı gibi PKK'nın almış olduğunu karar bence tarihi ve önemli bir karar. Kalıcı barışın bölgemize hakim olması açısından önemli olduğunu düşünüyorum. Pratik adımlar var, onların da içeriğini takip edeceğiz.

Bu kararın samimi bir şekilde uygulanması ve diğer endişeleri de hayata geçilmesi halinde gerçekten geleceğimiz için, vatandaşlarımız için herkes için çok hayırlı olacağını düşünüyorum.

Kendi sorunumuzu kendi hikmetimizle kendi aklımızla, kendi irademizle çözeceğimize inanıyorum. Fevkalade önemli bir adım. Çok fazla detaylı konu var. Bu olumlu havanın üstüne daha başka bir şey söylemek istemiyorum.