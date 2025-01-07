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Sağlık Bakanı Memişoğlu: 1616 yeni hekimin ataması yapıldı

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden 1616 yeni hekimin atamasının yapıldığını bildirdi.

07.01.2025 - 09:42 | | AA
Sağlık Bakanı Memişoğlu: 1616 yeni hekimin ataması yapıldı

Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 120. Dönem Devlet Hizmet Yükümlülüğü kapsamında illerin sağlık ihtiyaçlarına yönelik yeni doktor atamalarının gerçekleştirildiğini belirtti.

'1616 YENİ HEKİMİMİZİN ATAMASINI YAPTIK'

Sağlık hizmet kalitesini artırmak ve vatandaşlara daha iyi hizmet sunmak için çalışmaya devam ettiklerini vurgulayan Memişoğlu, "1616 yeni hekimimizin atamasını yaptık, ülkemize ve milletimize hayırlı olsun. Hekimlerimize yeni görevlerinde başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

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