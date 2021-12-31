GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
GündemSağlık Bakanı Koca'dan yeni yıl mesajı
HaberlerGündem Haberleri Sağlık Bakanı Koca'dan yeni yıl mesajı
ABONE OL

Sağlık Bakanı Koca'dan yeni yıl mesajı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından paylaştığı yeni yıl mesajında "2022’de daha fazla çalışmaya hazırız. Yeter ki sağlık ve iyilikle dolu, mutlu bir yıl olsun." ifadelerini kullandı.

31.12.2021 - 21:26 |
Sağlık Bakanı Koca'dan yeni yıl mesajı

Bakan Koca paylaşımında şu ifadeleri kullandı: Zor bir yıldı. Elimizden geldiğince kolaylaştırmaya çalıştık. 2022’de daha fazla çalışmaya hazırız. Yeter ki sağlık ve iyilikle dolu, mutlu bir yıl olsun.

 

GÜNCEL HABERLER

İstanbul'da köprü geçiş ücretleri belli oldu!

İstanbul'da köprü geçiş ücretleri belli oldu!

2022 Milli Piyango Yılbaşı çekilişi sonuçları tam liste! 31 Aralık 2021... İşte büyük ikramiyenin çıktığı o ilimiz

2022 Milli Piyango Yılbaşı çekilişi sonuçları tam liste! 31 Aralık 2021... İşte büyük ikramiyenin çıktığı o ilimiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan sınırın sıfır noktasındaki jandarmaların yeni yılını kutladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan sınırın sıfır noktasındaki jandarmaların yeni yılını kutladı

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

120 milyon TL'lik ikramiye nereye çıktı? 2022 Yılbaşı büyük ikramiyesi kime çıktı?

120 milyon TL'lik ikramiye nereye çıktı? 2022 Yılbaşı büyük ikramiyesi kime çıktı?

Sıradaki Haber
İstanbul'da köprü geçiş ücretleri belli oldu!

İstanbul'da köprü geçiş ücretleri belli oldu!

Sıradaki Haber
Ermenistan'dan flaş Türkiye hamlesi! Onay verildi, Oca ayında başlıyor

Ermenistan'dan flaş Türkiye hamlesi! Onay verildi, Oca ayında başlıyor

Sıradaki Haber
Çifte zam müjdesi! SSK ve Bağ-Kur emeklileri alacak, enflasyon zammı dışında 500 TL...

Çifte zam müjdesi! SSK ve Bağ-Kur emeklileri alacak, enflasyon zammı dışında 500 TL...

Sıradaki Haber