Sağlık Bakanı Koca'dan yeni yıl mesajı

Bakan Koca paylaşımında şu ifadeleri kullandı: Zor bir yıldı. Elimizden geldiğince kolaylaştırmaya çalıştık. 2022’de daha fazla çalışmaya hazırız. Yeter ki sağlık ve iyilikle dolu, mutlu bir yıl olsun.

Zor bir yıldı. Elimizden geldiğince kolaylaştırmaya çalıştık. 2022’de daha fazla çalışmaya hazırız. Yeter ki sağlık ve iyilikle dolu, mutlu bir yıl olsun. pic.twitter.com/z8lMQzfASv — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) December 31, 2021