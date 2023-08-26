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Sağlık Bakanı Koca duyurdu: E- Reçetem sistemine 5 dil daha eklendi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, E- Reçetem sistemine 5 dilin daha eklendiğini duyurdu.

26.08.2023 - 23:04 | | ANKARA, (DHA)
Sağlık Bakanı Koca duyurdu: E- Reçetem sistemine 5 dil daha eklendi

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "E- Reçetem sistemine 5 dil daha eklendi. E-Reçetem Sisteminde test işlemi tamamlanan diller, dün sabah saatlerinde canlı ortama alınmaya başlanmış olup, tüm dillerin (İngilizce, Almanca, Arapça, Fransızca ve Rusça) canlı ortama alınması bugün tamamlanmıştır. Hayırlı olsun" ifadelerine yer verdi. (DHA)

Sağlık Bakanı Koca duyurdu: E- Reçetem sistemine 5 dil daha eklendi

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