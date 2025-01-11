Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu: Şırnak doğurganlık oranında Türkiye'ye örnek olan bir il

Şırnak'a bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere gelen Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Şırnak Valiliğinde basın açıklaması düzenledi. 500 Yataklı Bölge Hastanesi inşaatının 2026 yılında bitirileceğini söyleyen Bakan Memişoğlu, "Sağlıklı Türkiye programı kapsamında dolaşıyoruz. 36'ncı ilimiz Şırnak. Şırnak'la ilgili sağlık hizmetlerini değerlendirme toplantısını yapacağız. Daha iyi sağlık hizmeti sunmak için neler yapabileceğimizin, Şırnak ve milletimize daha iyi sağlık hizmeti verebilmenin çabası içerisindeyiz. Onun içinde burada toplandık. Kendi aramızda değerlendirmeler yaparak sorun olanları çözeceğiz. Geleceğe daha iyi bir sağlık hizmeti sunmak için ümitli bakıyoruz daha çok Şırnak'ta. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla Şırnak'a 500 Yataklı Şehir Hastanesi inşaatımız sürüyor. 2026 yılında Şırnaklı insanlarımız inşallah o hastane de sağlık hizmeti de sunacağız. Bunun yanında 4 tane daha aktif inşaatımız sürüyor. Cizre'de, Silopi'de, Beytüşşebap ve İdil'de var. Bunları da inşallah çok kısa zamanda insanlarımızın hizmet sunacağız. Şırnak'ın Türkiye'ye örnek olacak sağlık hizmeti sunması için elimizden geleni yapıyoruz" dedi.

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Şırnak'ın doğurganlık konusunda Türkiye'ye örnek olan bir il olduğunu belirten Bakan Memişoğlu, "İnşallah burada özellikle kadın doğum ve çocuk hizmetlerimizi daha iyi hale getireceğiz. Ve bunu destekleyeceğiz. Çünkü biliyorsunuz 2025 yılı ayrı bir yıl. Aile yılı dolayısıyla da özellikle doğurganlık oranlarımızı ve bebek sayımızı arttırmamız lazım. Bu kardeşsiz kalmasın diyoruz, kardeşlerimiz. Türkiye nasıl kardeşlikle, birlikte hareket ederek bugün çevresine bölgesel anlamda söz sahibi olmuşsa dünyada, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, inşallah biz de çocuklarımızı kardeşsiz bırakmayacağız. Şırnak'ta olduğu gibi” dedi.

Şırnak Valiliği ziyaretinde Sağlık Bakanı Memişoğlu'na AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Ömer İleri, AK Parti Şırnak Milletvekili Arslan Tatar, Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka eşlik etti.

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