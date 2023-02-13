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Sağlık alanında yeni tedbirler! O iller muaf olacak

OHAL kapsamında sağlık alanında alınan tedbirlere ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımlandı. Kararnameye göre, eczacı, tıbbi cihaz satış merkezleri, optisyenler, protez, işitme cihazı merkezleri OHAL süresince mobil araçlarda hizmet verebilecek. OHAL süresince Adıyaman, Hatay ve Kahramanmaraş ile Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağ ilçelerindeki eczaneler ilaç takip sistemi işlemlerinden muaf olacak.

13.02.2023 - 09:53 | | Düzgün Barış DENİZ/ANKARA, (DHA)
Sağlık alanında yeni tedbirler! O iller muaf olacak

OHAL kapsamında sağlık alanında alınan tedbirlere ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımlandı. Kararnameye göre eczacı, tıbbi cihaz satış merkezleri, optisyenler, protez, işitme cihazı merkezleri OHAL süresince mobil araçlarda hizmet verebilecek. Bu işler için valiliklerce uygun görülen mekanlar da kullanılabilecek.

OHAL süresince Adıyaman, Hatay ve Kahramanmaraş ile Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağ ilçelerindeki eczaneler ilaç takip sistemi işlemlerinden muaf olacak. Ancak kırmızı ve yeşil reçeteli ilaçlar için düzenli defter kayıtları tutulacak. Bu ilaçların reçetelerinin bir nüshası da saklanacak.

Olağanüstü Hal süresince Adıyaman, Hatay ve Kahramanmaraş illeri ile Gaziantep ili İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde bulunan tıbbî cihaz satış merkezi, optisyenlik müessesesi, ısmarlama protez ve ortez merkezi, işitme cihazı merkezi veya diş protez laboratuvarları ürün takip sistemi bildirimlerinden Sağlık Bakanlığınca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde muaf tutulabilecek. 

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