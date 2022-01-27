Åžafak MahmutyazÄ±cÄ±oÄŸlu, BakÄ±rkÃ¶y YeÅŸilkÃ¶y Mahallesi'nde bulunan balÄ±kÃ§Ä±da saat 00.30 sÄ±ralarÄ±nda saldÄ±rÄ±ya uÄŸrayarak hayatÄ±nÄ± kaybetti.



Åžafak MahmutyazÄ±cÄ±oÄŸlu, olaydan Ã¶nce Fikret Orman'la gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ Ã¶ÄŸrenildi. AkÅŸam saatlerindeki gÃ¶rÃ¼ÅŸme sonrasÄ± Fikret Orman restorandan "uÃ§aÄŸÄ±m var" diye ayrÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

Edinilen bilgiye gÃ¶re, bir sÃ¼re sonra ise 4 kiÅŸi, Åžafak MahmutyazÄ±cÄ±oÄŸlu ile gÃ¶rÃ¼ÅŸmek iÃ§in restorana geldi. 4 ÅŸÃ¼pheliden 2'si restoranÄ±n arka tarafÄ±nda bulunan masada Åžafak MahmutyazÄ±cÄ±oÄŸlu ile gÃ¶rÃ¼ÅŸmeye baÅŸladÄ±.

GÃ¶rÃ¼ÅŸme sÄ±rasÄ±nda tartÄ±ÅŸma Ã§Ä±kmasÄ±yla 2 saldÄ±rgan Ã¶nce masada 2 el ateÅŸ etti. ArdÄ±ndan restoran dÄ±ÅŸÄ±ndan da Â 2 el daha ateÅŸ ederek bekleyen diÄŸer 2 kiÅŸiyle olay yerinden uzaklaÅŸtÄ±.Â

2 KÄ°ÅžÄ° YAKALANDI, 4 KÄ°ÅžÄ° ARANIYOR



Ä°stanbul Emniyetinden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, olayla ilgili 2 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. 4 ÅŸÃ¼pheliyi yakalama Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ belirtilirken cinayetin tek bir silah kullanÄ±larak iÅŸlendiÄŸi kaydedildi. Åžafak MahmutyazÄ±cÄ±oÄŸlu'nun alacak verecek meselesinde arabuluculuk yaptÄ±ÄŸÄ± kaydedildi.





MahmutyazÄ±cÄ±oÄŸluâ€™nun cenazesi otopsi yapÄ±lmak Ã¼zere Adli TÄ±p Kurumu'na kaldÄ±rÄ±ldÄ±. AcÄ± haberi alan yakÄ±nlarÄ± buraya akÄ±n ederken, cenazesini almaya ise aÄŸabeyi Celal MahmutyazÄ±cÄ±oÄŸlu geldi. Avukat Åžafak MahmutyazÄ±cÄ±oÄŸluâ€™nun yarÄ±n memleketi Rizeâ€™de topraÄŸa verileceÄŸi Ã¶ÄŸrenildi.

O CÄ°NAYET DE AYNI MEKANDA Ä°ÅžLENMÄ°Åž...



Ã–te yandan olayÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± yerle ilgili yeni bir detay ortaya Ã§Ä±ktÄ±. 2017 yÄ±lÄ±nda Ã¶ldÃ¼rÃ¼len avukat Kudbettin Kaya'nÄ±n da aynÄ± mekanda Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ Ã¶ÄŸrenildi. BalÄ±kÃ§Ä±nÄ±n sahibinin de Åžafak MahmutyazÄ±cÄ±oÄŸlu olduÄŸu bildirildi.

MahmutyazÄ±cÄ±oÄŸlu'nun 34 BJK 606 plakalÄ± aracÄ±nÄ±n ise restoran Ã¶nÃ¼nde park halinde olduÄŸu gÃ¶rÃ¼ldÃ¼.

SaldÄ±rÄ± sonrasÄ± yaÅŸananlar bir vatandaÅŸÄ±n Ã§ektiÄŸi cep telefonu gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerine yansÄ±dÄ±.

GÃ¶rÃ¼ntÃ¼ler de saÄŸlÄ±k ekiplerinin mÃ¼dahale ettiÄŸi gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor. HayatÄ±nÄ± kaybeden MahmutyazÄ±cÄ±oÄŸlu sunucu Ece Erken ile evliydi.

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BEÅžÄ°KTAÅž'TAN BAÅžSAÄžLI MESAJI



BeÅŸiktaÅŸ KulÃ¼bÃ¼, uÄŸradÄ±ÄŸÄ± silahlÄ± saldÄ±rÄ± sonucu hayatÄ±nÄ± kaybeden eski yÃ¶netim kurulu Ã¼yesi Åžafak MahmutyazÄ±cÄ±oÄŸlu iÃ§in baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± mesajÄ± yayÄ±mladÄ±.

Siyah-beyazlÄ± kulÃ¼pten yayÄ±mlanan mesajda, "Eski yÃ¶netim kurulu Ã¼yelerimizden Åžafak MahmutyazÄ±cÄ±oÄŸlu'nun vefat ettiÄŸini derin bir Ã¼zÃ¼ntÃ¼yle Ã¶ÄŸrenmiÅŸ bulunmaktayÄ±z. Merhuma Allah'tan rahmet; ailesine, yakÄ±nlarÄ±na ve camiamÄ±za baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± dileriz." denildi.

ÅžAFAK MAHMUTYAZICIOÄžLU KÄ°MDÄ°R?

Åžafak MahmutyazÄ±cÄ±oÄŸlu, 1980 yÄ±lÄ±nda Rizeâ€™de dÃ¼nyaya geldi. Ä°stanbul KÃ¼ltÃ¼r Ãœniversitesi Hukuk FakÃ¼ltesinden mezun oldu. Kendi hukuk bÃ¼rosu olan Åžafak MahmutyazÄ±cÄ±oÄŸlu, birÃ§ok firmanÄ±n hukuk danÄ±ÅŸmanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± yÃ¼rÃ¼ttÃ¼.

YaklaÅŸÄ±k 1 yÄ±l Fikret Orman dÃ¶neminde BeÅŸiktaÅŸ Spor KulÃ¼bÃ¼â€™nÃ¼n hukuk iÅŸlerinden sorumlu yÃ¶netim kurulu Ã¼yeliÄŸi yaptÄ±. TÃ¼rkiye'nin Ã¶nce gelen ÅŸirketlerinde hukuk danÄ±ÅŸmanlÄ±ÄŸÄ± yapan MahmutyazÄ±cÄ±oÄŸlu, Ã§ok sayÄ±da davada tecrÃ¼be elde etmiÅŸti.

Åžafak MahmutyazÄ±cÄ±oÄŸlu, 2 Ã§ocuk babasÄ±ydÄ±.