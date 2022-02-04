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Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde zanlılarının ilk ifadeleri ortaya çıktı: Yaralayıp yolda bırakacaktık

Beşiktaş eski yöneticisi ve sunucu Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun cinayet zanlıları ilk ifadelerinde restorana Mahmutyazıcıoğlu'nu yaralama amacıyla gittiklerini ileri sürdü...

04.02.2022 - 07:52 |
Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde zanlılarının ilk ifadeleri ortaya çıktı: Yaralayıp yolda bırakacaktık

İstanbul Yeşilköy’de sahibi olduğu restoranda silahla vurularak öldürülen Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun zanlılarının emniyetteki ilk ifadeleri ortaya çıktı.

Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde zanlılarının ilk ifadeleri ortaya çıktı: Yaralayıp yolda bırakacaktık

Sorguları devam eden cinayetin tetikçisi Kadir Yasak ve abisi Ali Yasak ile diğer zanlıların ifadelerine göre alacak-verecek meselesi nedeniyle geçen aralıkta taraflar arasında bir görüşme gerçekleşti. Bu görüşmede anlaşamayan Kadir ve Ali Yasak kardeşlerin saldırıyı planladıkları belirlendi.

Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde zanlılarının ilk ifadeleri ortaya çıktı: Yaralayıp yolda bırakacaktık

'YARALAYIP YOLDA BIRAKACAKTIK'
Zanlıların Mahmutyazıcıoğlu’nu vurduktan sonra neden mekandan sürükleyerek sokağa çıkarmaya çalıştıkları yönündeki soruya, “Yaralayıp yolun ortasına bırakacaktık, olay kontrolden çıktı” şeklinde cevap verdikleri öğrenildi. Ek gözaltı süresi verilen 11 şüphelinin haftaya salı günü mahkemeye sevk edilmesi bekleniyor.

Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde zanlılarının ilk ifadeleri ortaya çıktı: Yaralayıp yolda bırakacaktık

NE OLMUŞTU?
Aralarında alacak meselesi bulunan iki grup 27 Ocak gecesi Yeşilköy Balıkçılar Çarşısı'ndaki restoranda görüşmek üzere bir araya gelmiş, çıkan tartışmada silahla ateş açılmıştı.

Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde zanlılarının ilk ifadeleri ortaya çıktı: Yaralayıp yolda bırakacaktık

Olay sırasında gruplar arasında aracılık yaptığı öğrenilen avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile şoförü Murat B. vurulmuştu. Mahmutyazıcıoğlu, kurşunun atardamarına isabet etmesi sonucu olay yerinde kan kaybından hayatını kaybetmişti.

Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde zanlılarının ilk ifadeleri ortaya çıktı: Yaralayıp yolda bırakacaktık

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