Saf ÅŸiir nedir, özellikleri nelerdir? Saf ÅŸiirin temsilcileri ve örnekleri nelerdir?
Edebiyatta yer alan birÃ§ok farklÄ± ÅŸiir tÃ¼rÃ¼ bulunmaktadÄ±r. Saf ÅŸiirde edebiyatta oldukÃ§a Ã¶nemli bir yere sahiptir. Ã–z ÅŸiir olarak da bilinmekte olan saf ÅŸiirde estetik planlarÄ±n son derece Ã¶n planda tutulduÄŸunun sÃ¶ylenmesi mÃ¼mkÃ¼n olmaktadÄ±r. Saf ÅŸiir tÃ¼rlerinde ahenk ve Ã¼slup oldukÃ§a Ã¶nemli bir yer tutmaktadÄ±r. Saf ÅŸiir, Ã¶zellikle milli edebiyat dÃ¶neminin ÅŸiir anlayÄ±ÅŸÄ±nda Ã¶nemli bir yere sahiptir.Â
Saf ÅŸiir nedir, Ã¶zellikleri nelerdir?
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Saf ÅŸiir, bir diÄŸer ismiyle Ã¶z ÅŸiir olarak da biliniyor. Åžiir dilinde estetik kaygÄ±lar Ã¶n planda tutuluyor. Saf ÅŸiir anlayÄ±ÅŸÄ±yla yazÄ±lan ÅŸiirlerin amacÄ± anlaÅŸÄ±lmaktan ziyade hissedilmek olarak biliniyor. Åžairler, ÅŸiirlerini yazarken estetik kaygÄ±larÄ± Ã¶n planda tutar. Saf ÅŸiir anlayÄ±ÅŸÄ±nda dilin sanatlÄ± bir ÅŸekilde kullanÄ±lmasÄ± tercih ediliyor.
Saf ÅŸiir ile ilgili bazÄ± temel bilgiler ÅŸunlar:
- Saf ÅŸiir anlayÄ±ÅŸÄ±nda ÅŸairler, sanat sanat iÃ§indir ilkesini savunmaktadÄ±r.Â
- Åžiir yazÄ±lÄ±rken sanatlÄ± bir dil kullanÄ±lmasÄ± gerektiÄŸini savunurlar.Â
- Åžiir de kullanÄ±lan dil ve dizeler bÃ¼yÃ¼k bir Ã¶neme sahiptir.Â
- Sembolizm akÄ±mÄ±nÄ±n izlerinin taÅŸÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶ylemekte mÃ¼mkÃ¼n olmaktadÄ±r.Â
- Åžiirlerin konularÄ±nda bireysel ve dÃ¼ÅŸsel temalarÄ±n sÄ±klÄ±kla kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± sÃ¶ylenebilir.Â
- Åžairlerin asÄ±l Ã¶nemsediÄŸi ise iyi ve gÃ¼zel ÅŸiir yazmak olmuÅŸtur.Â
- Åžiirlerde FransÄ±zca ve FarsÃ§a kÃ¶kenli kelimelere son derece sÄ±k bir ÅŸekilde yer verilmiÅŸtir.Â
- Sade ve anlaÅŸÄ±lÄ±r bir dil kullanÄ±lmasÄ±ndan ziyade karmaÅŸÄ±k ve dolambaÃ§lÄ± ifadelerin kullanÄ±lmasÄ± tercih edilmektedir.Â
- Åžiirde biÃ§im, iÃ§erikten daha Ã¶nemli tutulmuÅŸtur.
- Her ÅŸairin kendine Ã¶zgÃ¼ bir imge dÃ¼zeni olduÄŸu bilinmektedir.Â
- Saf ÅŸiirde asÄ±l Ã¶nemli olan ne anlattÄ±ÄŸÄ±n deÄŸildir. NasÄ±l anlattÄ±ÄŸÄ±ndÄ±r. Bu sÃ¶z saf ÅŸiirin mottosu olarak da bilinmektedir.Â
- Tasavvufi Ã¶geler ve metafizik terimleri de ÅŸiirlerde yer almaktadÄ±r.
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Saf ÅŸiirin temsilcileri kimlerdir?
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Saf ÅŸiirin temsilcileri Ã¶zellikle Milli edebiyat dÃ¶neminde ve Cumhuriyet dÃ¶nemi edebiyatÄ±nda yer alÄ±yor. Åžiirde ses gÃ¼zelliÄŸine Ã¶nem verdiklerini sÃ¶ylemek de mÃ¼mkÃ¼n. Bu isimler sÄ±rasÄ±yla ÅŸunlar:
- Ä°smet Ã–zel,
- Yahya Kemal BeyatlÄ±,
- Ahmet Hamdi TanpÄ±nar,
- Cahit SÄ±tkÄ± TarancÄ±,
- FazÄ±l HÃ¼snÃ¼ DaÄŸlarca,
- Cahit ZarifoÄŸlu,
- Necip FazÄ±l KÄ±sakÃ¼rek,
- Ziya Osman Saba,
- Ã–zdemir Asaf,
- Asaf Halet Ã‡elebi,
- Ahmet Muhip DÄ±ranas,
- BehÃ§et Necatigil,
- Ahmet HaÅŸim.
Ã–zellikle Ahmet HaÅŸim ve Yahya Kemal BeyatlÄ± saf ÅŸiirin edebiyatÄ±mÄ±zdaki Ã¶ncÃ¼leri olarak ifade edilebilir. Saf ÅŸiirin dÃ¼nyadaki en Ã¶nemli temsilcileri ise;
- Rimbaud
- Paul Valery
- Baudelaire
- Stephane MallermeÂ
olarak ifade edilebilir.
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Saf ÅŸiir Ã¶rnekleri nelerdir?
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Saf ÅŸiir alanÄ±nda edebiyatÄ±mÄ±zda bilinen birÃ§ok deÄŸerli Ã¶rnek bulunuyor. Bunlar:
- TaÅŸlarÄ± Yemek Yasak,
- CelladÄ±ma GÃ¼lÃ¼mserken Ã‡ektirdiÄŸim Son Resmin ArkasÄ±ndaki SatÄ±rlar,
- Bir Adam Yaratmak,
- Ã‡ile,
- YÃ¼z KarasÄ±,
- Piyale,
- GÃ¶l Saatleri,
- Korku ve YakarÄ±ÅŸ,
- Yedi GÃ¼zel Adam,
- Bir DeÄŸirmendir Bu DÃ¼nya,
- Eski Åžiirin RÃ¼zgarÄ±yla,
- Kendi GÃ¶k Kubbemiz.
Ã–z ÅŸiir olarak da bilinmekte olan saf ÅŸiirin kurucusu ise Ahmet HaÅŸim olarak biliniyor. Ahmet HaÅŸim ise Fecri Ati edebiyatÄ± dÃ¶neminin en Ã¶nemli ÅŸairi olarak ifade edilebilir.