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Saf ÅŸiir, bir diÄŸer ismiyle Ã¶z ÅŸiir olarak da biliniyor. Åžiir dilinde estetik kaygÄ±lar Ã¶n planda tutuluyor. Saf ÅŸiir anlayÄ±ÅŸÄ±yla yazÄ±lan ÅŸiirlerin amacÄ± anlaÅŸÄ±lmaktan ziyade hissedilmek olarak biliniyor. Åžairler, ÅŸiirlerini yazarken estetik kaygÄ±larÄ± Ã¶n planda tutar. Saf ÅŸiir anlayÄ±ÅŸÄ±nda dilin sanatlÄ± bir ÅŸekilde kullanÄ±lmasÄ± tercih ediliyor.

Saf ÅŸiir ile ilgili bazÄ± temel bilgiler ÅŸunlar:

Saf ÅŸiir anlayÄ±ÅŸÄ±nda ÅŸairler, sanat sanat iÃ§indir ilkesini savunmaktadÄ±r.Â

Åžiir yazÄ±lÄ±rken sanatlÄ± bir dil kullanÄ±lmasÄ± gerektiÄŸini savunurlar.Â

Åžiir de kullanÄ±lan dil ve dizeler bÃ¼yÃ¼k bir Ã¶neme sahiptir.Â

Sembolizm akÄ±mÄ±nÄ±n izlerinin taÅŸÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶ylemekte mÃ¼mkÃ¼n olmaktadÄ±r.Â

Åžiirlerin konularÄ±nda bireysel ve dÃ¼ÅŸsel temalarÄ±n sÄ±klÄ±kla kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± sÃ¶ylenebilir.Â

Åžairlerin asÄ±l Ã¶nemsediÄŸi ise iyi ve gÃ¼zel ÅŸiir yazmak olmuÅŸtur.Â

Åžiirlerde FransÄ±zca ve FarsÃ§a kÃ¶kenli kelimelere son derece sÄ±k bir ÅŸekilde yer verilmiÅŸtir.Â

Sade ve anlaÅŸÄ±lÄ±r bir dil kullanÄ±lmasÄ±ndan ziyade karmaÅŸÄ±k ve dolambaÃ§lÄ± ifadelerin kullanÄ±lmasÄ± tercih edilmektedir.Â

Åžiirde biÃ§im, iÃ§erikten daha Ã¶nemli tutulmuÅŸtur.

Her ÅŸairin kendine Ã¶zgÃ¼ bir imge dÃ¼zeni olduÄŸu bilinmektedir.Â

Saf ÅŸiirde asÄ±l Ã¶nemli olan ne anlattÄ±ÄŸÄ±n deÄŸildir. NasÄ±l anlattÄ±ÄŸÄ±ndÄ±r. Bu sÃ¶z saf ÅŸiirin mottosu olarak da bilinmektedir.Â

Tasavvufi Ã¶geler ve metafizik terimleri de ÅŸiirlerde yer almaktadÄ±r.

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Saf ÅŸiirin temsilcileri Ã¶zellikle Milli edebiyat dÃ¶neminde ve Cumhuriyet dÃ¶nemi edebiyatÄ±nda yer alÄ±yor. Åžiirde ses gÃ¼zelliÄŸine Ã¶nem verdiklerini sÃ¶ylemek de mÃ¼mkÃ¼n. Bu isimler sÄ±rasÄ±yla ÅŸunlar:

Ä°smet Ã–zel,

Yahya Kemal BeyatlÄ±,

Ahmet Hamdi TanpÄ±nar,

Cahit SÄ±tkÄ± TarancÄ±,

FazÄ±l HÃ¼snÃ¼ DaÄŸlarca,

Cahit ZarifoÄŸlu,

Necip FazÄ±l KÄ±sakÃ¼rek,

Ziya Osman Saba,

Ã–zdemir Asaf,

Asaf Halet Ã‡elebi,

Ahmet Muhip DÄ±ranas,

BehÃ§et Necatigil,

Ahmet HaÅŸim.

Ã–zellikle Ahmet HaÅŸim ve Yahya Kemal BeyatlÄ± saf ÅŸiirin edebiyatÄ±mÄ±zdaki Ã¶ncÃ¼leri olarak ifade edilebilir. Saf ÅŸiirin dÃ¼nyadaki en Ã¶nemli temsilcileri ise;

Rimbaud

Paul Valery

Baudelaire

Stephane MallermeÂ

olarak ifade edilebilir.

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Saf ÅŸiir Ã¶rnekleri nelerdir?

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Saf ÅŸiir alanÄ±nda edebiyatÄ±mÄ±zda bilinen birÃ§ok deÄŸerli Ã¶rnek bulunuyor. Bunlar:

TaÅŸlarÄ± Yemek Yasak,

CelladÄ±ma GÃ¼lÃ¼mserken Ã‡ektirdiÄŸim Son Resmin ArkasÄ±ndaki SatÄ±rlar,

Bir Adam Yaratmak,

Ã‡ile,

YÃ¼z KarasÄ±,

Piyale,

GÃ¶l Saatleri,

Korku ve YakarÄ±ÅŸ,

Yedi GÃ¼zel Adam,

Bir DeÄŸirmendir Bu DÃ¼nya,

Eski Åžiirin RÃ¼zgarÄ±yla,

Kendi GÃ¶k Kubbemiz.

Ã–z ÅŸiir olarak da bilinmekte olan saf ÅŸiirin kurucusu ise Ahmet HaÅŸim olarak biliniyor. Ahmet HaÅŸim ise Fecri Ati edebiyatÄ± dÃ¶neminin en Ã¶nemli ÅŸairi olarak ifade edilebilir.