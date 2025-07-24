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Saf ÅŸiir nedir, özellikleri nelerdir? Saf ÅŸiirin temsilcileri ve örnekleri nelerdir?

24.07.2025 - 15:06GÃ¼ncellenme Tarihi:
Saf ÅŸiir nedir, özellikleri nelerdir? Saf ÅŸiirin temsilcileri ve örnekleri nelerdir?

Edebiyatta yer alan birÃ§ok farklÄ± ÅŸiir tÃ¼rÃ¼ bulunmaktadÄ±r. Saf ÅŸiirde edebiyatta oldukÃ§a Ã¶nemli bir yere sahiptir. Ã–z ÅŸiir olarak da bilinmekte olan saf ÅŸiirde estetik planlarÄ±n son derece Ã¶n planda tutulduÄŸunun sÃ¶ylenmesi mÃ¼mkÃ¼n olmaktadÄ±r. Saf ÅŸiir tÃ¼rlerinde ahenk ve Ã¼slup oldukÃ§a Ã¶nemli bir yer tutmaktadÄ±r. Saf ÅŸiir, Ã¶zellikle milli edebiyat dÃ¶neminin ÅŸiir anlayÄ±ÅŸÄ±nda Ã¶nemli bir yere sahiptir.Â

Saf ÅŸiir nedir, Ã¶zellikleri nelerdir?

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Saf ÅŸiir, bir diÄŸer ismiyle Ã¶z ÅŸiir olarak da biliniyor. Åžiir dilinde estetik kaygÄ±lar Ã¶n planda tutuluyor. Saf ÅŸiir anlayÄ±ÅŸÄ±yla yazÄ±lan ÅŸiirlerin amacÄ± anlaÅŸÄ±lmaktan ziyade hissedilmek olarak biliniyor. Åžairler, ÅŸiirlerini yazarken estetik kaygÄ±larÄ± Ã¶n planda tutar. Saf ÅŸiir anlayÄ±ÅŸÄ±nda dilin sanatlÄ± bir ÅŸekilde kullanÄ±lmasÄ± tercih ediliyor.

Saf ÅŸiir ile ilgili bazÄ± temel bilgiler ÅŸunlar:

  • Saf ÅŸiir anlayÄ±ÅŸÄ±nda ÅŸairler, sanat sanat iÃ§indir ilkesini savunmaktadÄ±r.Â 
  • Åžiir yazÄ±lÄ±rken sanatlÄ± bir dil kullanÄ±lmasÄ± gerektiÄŸini savunurlar.Â 
  • Åžiir de kullanÄ±lan dil ve dizeler bÃ¼yÃ¼k bir Ã¶neme sahiptir.Â 
  • Sembolizm akÄ±mÄ±nÄ±n izlerinin taÅŸÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶ylemekte mÃ¼mkÃ¼n olmaktadÄ±r.Â 
  • Åžiirlerin konularÄ±nda bireysel ve dÃ¼ÅŸsel temalarÄ±n sÄ±klÄ±kla kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± sÃ¶ylenebilir.Â 
  • Åžairlerin asÄ±l Ã¶nemsediÄŸi ise iyi ve gÃ¼zel ÅŸiir yazmak olmuÅŸtur.Â 
  • Åžiirlerde FransÄ±zca ve FarsÃ§a kÃ¶kenli kelimelere son derece sÄ±k bir ÅŸekilde yer verilmiÅŸtir.Â 
  • Sade ve anlaÅŸÄ±lÄ±r bir dil kullanÄ±lmasÄ±ndan ziyade karmaÅŸÄ±k ve dolambaÃ§lÄ± ifadelerin kullanÄ±lmasÄ± tercih edilmektedir.Â 
  • Åžiirde biÃ§im, iÃ§erikten daha Ã¶nemli tutulmuÅŸtur.
  • Her ÅŸairin kendine Ã¶zgÃ¼ bir imge dÃ¼zeni olduÄŸu bilinmektedir.Â 
  • Saf ÅŸiirde asÄ±l Ã¶nemli olan ne anlattÄ±ÄŸÄ±n deÄŸildir. NasÄ±l anlattÄ±ÄŸÄ±ndÄ±r. Bu sÃ¶z saf ÅŸiirin mottosu olarak da bilinmektedir.Â 
  • Tasavvufi Ã¶geler ve metafizik terimleri de ÅŸiirlerde yer almaktadÄ±r.

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Saf ÅŸiirin temsilcileri kimlerdir?

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Saf ÅŸiirin temsilcileri Ã¶zellikle Milli edebiyat dÃ¶neminde ve Cumhuriyet dÃ¶nemi edebiyatÄ±nda yer alÄ±yor. Åžiirde ses gÃ¼zelliÄŸine Ã¶nem verdiklerini sÃ¶ylemek de mÃ¼mkÃ¼n. Bu isimler sÄ±rasÄ±yla ÅŸunlar:

  • Ä°smet Ã–zel,
  • Yahya Kemal BeyatlÄ±,
  • Ahmet Hamdi TanpÄ±nar,
  • Cahit SÄ±tkÄ± TarancÄ±,
  • FazÄ±l HÃ¼snÃ¼ DaÄŸlarca,
  • Cahit ZarifoÄŸlu,
  • Necip FazÄ±l KÄ±sakÃ¼rek,
  • Ziya Osman Saba,
  • Ã–zdemir Asaf,
  • Asaf Halet Ã‡elebi,
  • Ahmet Muhip DÄ±ranas,
  • BehÃ§et Necatigil,
  • Ahmet HaÅŸim.

Ã–zellikle Ahmet HaÅŸim ve Yahya Kemal BeyatlÄ± saf ÅŸiirin edebiyatÄ±mÄ±zdaki Ã¶ncÃ¼leri olarak ifade edilebilir. Saf ÅŸiirin dÃ¼nyadaki en Ã¶nemli temsilcileri ise;

  • Rimbaud
  • Paul Valery
  • Baudelaire
  • Stephane MallermeÂ 

olarak ifade edilebilir.

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Saf ÅŸiir Ã¶rnekleri nelerdir?

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Saf ÅŸiir alanÄ±nda edebiyatÄ±mÄ±zda bilinen birÃ§ok deÄŸerli Ã¶rnek bulunuyor. Bunlar:

  • TaÅŸlarÄ± Yemek Yasak,
  • CelladÄ±ma GÃ¼lÃ¼mserken Ã‡ektirdiÄŸim Son Resmin ArkasÄ±ndaki SatÄ±rlar,
  • Bir Adam Yaratmak,
  • Ã‡ile,
  • YÃ¼z KarasÄ±,
  • Piyale,
  • GÃ¶l Saatleri,
  • Korku ve YakarÄ±ÅŸ,
  • Yedi GÃ¼zel Adam,
  • Bir DeÄŸirmendir Bu DÃ¼nya,
  • Eski Åžiirin RÃ¼zgarÄ±yla,
  • Kendi GÃ¶k Kubbemiz.

Ã–z ÅŸiir olarak da bilinmekte olan saf ÅŸiirin kurucusu ise Ahmet HaÅŸim olarak biliniyor. Ahmet HaÅŸim ise Fecri Ati edebiyatÄ± dÃ¶neminin en Ã¶nemli ÅŸairi olarak ifade edilebilir.

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