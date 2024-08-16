Sadettin Pahsa kimdir, nereli, kaç yaşında, Pahsa örgütü çökertildi mi?

Bakan Yerlikaya'nın sosyal medyadan yaptığı paylaşım şöyle:

Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki; suçta kibirlenenler, halkımızın huzurunu kaçıranlar, organize suç örgütleri ve çeteler kazdıkları kuyulara düşecekler. Hangi büyüklükte olursa olsun organize suç örgütlerini çökertip, adalete teslim etmeye kararlıyız.

Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde; Bursa İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Bursa ve İstanbul’da düzenlenen operasyonlarda organize suç örgütü üyesi şüphelilerin;

Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurdukları, kendilerine haraç vermeyen iş insanlarını “Darp-Tehdit” ettikleri, işyerlerini kurşunladıkları, sözde mahkeme kurup, şahıslar arasındaki alacak verecek konularına dahil olarak haksız menfaat temin ettikleri ve yağma yoluyla insanların taşınmazlarını ele geçirdikleri tespit edildi.

Sadettin Pahsa, 1969 yılında Erzurum’da dünyaya gelmiştir. ‘Pahsa Çetesi‘ nin lideridir.

Çocukluğunu İstasyon mahallesinde geçiren Pahsa, 1990 yıllarının başında ailesinin Bursa’ya göç etmesiyle Erzurum’dan ayrılmak zorunda kalmıştır. Bursa’da büyük bir kesim tarafından tanınmaktadır.

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Türkiye, Arap Sado’yu 1999 yılında gündeme bomba gibi düşen Cem Adler’e yapılan cinayet girişimi ile tanımıştır. Bilindiği üzere; Cem Adler, sanatçı Bülent Ersoy’un eski eşidir. Cem Adler ayağından giren kurşunla yaralanmıştır fakat o sırada yanında bulunan Ekrem Erdinç isimli arkadaşı öldürülmüştür. Pahsa, 6 adamıyla birlikte yakalandıktan hemen sonra; ”İşimiz daha bitmedi, hesabını göreceğimiz daha çok kişi var. Hepsinden hesabımızı soracağız!” demiştir. Söz konusu cinayet girişimine istinaden yapılan operasyonda, otel odasında yapılan aramada 2 adet Browning marka silah ve bu silahlara ait 3 adet şarjör, 44 adet silah mermisi ele geçirildi.