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GündemSadece 5 saatte kazandılar! Sungurlu'da dilenci baskını: Üstlerinden binlerce lira çıktı
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Sadece 5 saatte kazandılar! Sungurlu'da dilenci baskını: Üstlerinden binlerce lira çıktı

19.05.2025 - 16:42Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Sadece 5 saatte kazandılar! Sungurlu'da dilenci baskını: Üstlerinden binlerce lira çıktı

Çorum'un Sungurlu ilçesinde yakalanan 3 dilencinin üzerinden 24 bin 665 TL ele geçirildi. Dilencilerin üzerinden çıkan paraların yaklaşık 5 saatte vatandaşlardan toplandığı tespit edildi.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde Sungurlu Belediyesi Zabıta ekipleri tarafından dilencilere göz açtırılmıyor. Ekipler tarafından İlçe Karşıyaka Mezarlığında takibe alınan 3 dilenci, kovalamaca sonucu yakalandı. Belediye binasına götürülen dilencilerin yapılan üst aramasında toplam 24 bin 665 TL çıktı.

Zabıta personeli tarafından sayılan paralara tutanakla el konuldu. Ele geçirilen para mülkiyetinin kamuya geçirilmesi işleminin yapılması maksadıyla Belediye Encümenine havale edildi.

Öte yandan, dilencilerin vatandaşlardan 24 bin 665 TL parayı yaklaşık 5 saat içinde topladığı öğrenildi. Şahıslara bin 406 TL para cezası uygulandı.

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