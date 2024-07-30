Sadece 1 TL! İzmit Belediyesi'nden evlenecek çiftlere destek

İzmit Belediyesinin 1 TL’ye nikah uygulaması devam ediyor. Bu nikah salonları mayıs, haziran ve temmuz aylarında bin 107 çift dünya evine girdi.

Yaşamlarını birleştirmek isteyen çiftler, İzmit Belediyesi’nin evlendirme hizmeti verdiği Yunus Emre Kültür Merkezi, Alikahya, Erol Olçok, Ayazma ve Şehit Ramazan Sarıkaya kültür merkezlerinden bu sembolik ücretle yararlanabiliyor.



