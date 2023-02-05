Sabiha Gökçen'deki tüm uçuşlar iptal edildi

İstanbul'da yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle Türk Hava Yolları'nın (THY), yarın İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanlarından yapılması planlanan 170 seferi iptal edildi.

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, "İstanbul kalkışlı/varışlı seyahati bulunan değerli misafirlerimiz; 6 Şubat 2023 tarihinde, olumsuz hava koşullarına bağlı kar yağışı beklentisi nedeniyle İstanbul Havalimanı kalkışlı/ varışlı 76'sı iç hat olmak üzere toplam 152 seferimiz; Sabiha Gökçen Havalimanı kalkışlı/varışlı uçuşlarımızda da 18 seferimiz Meteorolojik Acil Durum Komitesi (MADKOM) tarafından alınan kısıtlama kararı gereği iptal edilmiştir. Uçuşlarınız ile ilgili güncel bilgiyi kontrol edebilirsiniz" paylaşımını yaptı.