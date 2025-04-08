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Sabiha Gökçen Havalimanı'nda tilki alarmı!

08.04.2025 - 12:16Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, (DHA)-

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda tilki alarmı!

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda kalkış için hazırlık yapan uçağın pilotu apronda dolaşan bir tilki gördü. Pilot'un hava trafik kontrolörlerini 'Taksi yolunda tilki dolaşıyor sağ tarafımıza geçti' sözleriyle uyardığı anlar telsiz konuşmalarına yansıdı.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda meydana gelen olayda kalkış için hazırlık yapan pilot, taksi yolunda tilkinin gezdiğini gördü. Uçağın sağ tarafında geçtiğini fark eden pilot, Hava Trafik Kontrol Merkezi ile irtibata geçerek durum hakkında bilgi verdi. Pilot'un, 'N girişinden önce taksi D yolundan tilki dolaşıyor. Bilgi vermek için aradım, sağ tarafımıza geçti' sözleri telsiz kayıtlarına yansıdı. Bunun üzerin apron görevlileri taksi ve park alanında tilki kontrolü yaptı.

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