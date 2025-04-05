Sabiha Gökçen Havalimanı'nda seferlere sis engeli
05.04.2025 - 11:14Güncellenme Tarihi:
AJet Basın Müşaviri Mehmet Yeşilkaya, İstanbul'da yaşanan sis nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı varışlı bazı seferlerde iptaller veya başka havalimanına yönlendirmeler olduğunu ifade etti.
AJet Basın Müşaviri Mehmet Yeşilkaya X hesabı üzerinden açıklamalarda bulundu. Yeşilkaya İstanbul'da etkili olan sis nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı varışlı bazı seferlerde iptaller veya başka havalimanına yönlendirmeler olduğunu ifade etti. Yeşilkaya'nın açıklamaları şu şekilde:
İstanbul Sabiha Gökçen varışlı seferlerimizde yoğun sis nedeni ile iptaller ve başka havalimanlarına yönlendirmeler olmaktadır. Seferiniz ile ilgili güncel bilgiyi lütfen aşağıdaki linkten takip edin. AJethttps://ajet.comAJet