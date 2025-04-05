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Sabiha Gökçen Havalimanı'nda seferlere sis engeli

05.04.2025 - 11:14Güncellenme Tarihi:
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda seferlere sis engeli

AJet Basın Müşaviri Mehmet Yeşilkaya, İstanbul'da yaşanan sis nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı varışlı bazı seferlerde iptaller veya başka havalimanına yönlendirmeler olduğunu ifade etti.

AJet Basın Müşaviri Mehmet Yeşilkaya X hesabı üzerinden açıklamalarda bulundu. Yeşilkaya İstanbul'da etkili olan sis nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı varışlı bazı seferlerde iptaller veya başka havalimanına yönlendirmeler olduğunu ifade etti. Yeşilkaya'nın açıklamaları şu şekilde:

İstanbul Sabiha Gökçen varışlı seferlerimizde yoğun sis nedeni ile iptaller ve başka havalimanlarına yönlendirmeler olmaktadır. Seferiniz ile ilgili güncel bilgiyi lütfen aşağıdaki linkten takip edin. AJethttps://ajet.comAJet

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