Sabiha Gökçen Havalimanı'nda seferlere sis engeli

AJet Basın Müşaviri Mehmet Yeşilkaya X hesabı üzerinden açıklamalarda bulundu. Yeşilkaya İstanbul'da etkili olan sis nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı varışlı bazı seferlerde iptaller veya başka havalimanına yönlendirmeler olduğunu ifade etti. Yeşilkaya'nın açıklamaları şu şekilde:

İstanbul Sabiha Gökçen varışlı seferlerimizde yoğun sis nedeni ile iptaller ve başka havalimanlarına yönlendirmeler olmaktadır. Seferiniz ile ilgili güncel bilgiyi lütfen aşağıdaki linkten takip edin. AJethttps://ajet.comAJet