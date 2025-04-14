Sabiha Gökçen Havalimanı tünelinde yangın! Trafik yoğunluğu yaşanıyor

Yangın, Sabiha Gökçen Havalimanı Kurtköy-Pendik bağlantı yolu üzerinde seyir halindeki Gholamreza M. idaresindeki DEGA 6961 İran plakalı TIR'ın motorunda yangın çıktı.

Motordan çıkan dumanı fark ederek aracı durduran sürücünün ihbarı üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri geldi. İtfaiyenin müdahalesi ile yangın kısa sürede söndürüldü.

Motorunda yangın çıkan TIR tamamen kullanılamaz hale gelirken, dorsede yüklü olan sıfır kilometre TIR'lardan birinin de yandığı görüldü. Yangın nedeniyle tünelde trafik yoğunluğu oluştu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.