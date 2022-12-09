Sabah uyanıp aynaya baktı, gözlerine inanamadı! Doktorlar da çözemedi, sebebi ise şoke etti

Özge Seren Doğu / ozge.dogu@gazetevatan.com

İstanbul’da yaşayan 37 yaşındaki Ö.E., sabah uyandığında dudaklarında kuruluk olduğunu fark etti. Garip bir hisle kalkmıştı. Gidip aynaya baktığında ise gözlerine inanamadı. Dudakları dolgu yapılmış gibi şişmişti ve kurumuştu. İlk şoku atlattıktan sonra ağız çevresindeki bu sorunun önce yaşadığı diş eti probleminden kaynaklı olabileceğini düşündü ve buzdolabından buz çıkarıp dudağına tuttu.

FECİ BİR AĞRI HİSSİ

Dudak şişkinliğinin haricinde ise ağız içinde feci bir ağrı da hissediyordu. Geçici bir sorun olduğunu düşünerek ilk olarak doktora başvurmadı. Sıcak ya da soğuk yiyecek ve içecekler de tüketemiyordu.

ŞİŞLİK DAHA DA ARTMAYA BAŞLADI

Birkaç gün sonra dudaklarındaki şişliğin azalması bir yana, her geçen gün daha da artıyordu. Bu durum artık Ö.E.’yi endişelendirmeye başladı. İlk olarak aile hekimine başvurdu. Doktora diş eti sorunu yaşadığını, bundan kaynaklanıp kaynaklanmadığını sordu.

DİŞ İLE İLGİLİ OLMADIĞI SÖYLENDİ

Diş problemlerinin böyle bir durum yaratmayacağını söyleyen doktor, yine de kendisine diş hekimine görünmesini önerdi. Ertesi gün sorunun nedenini anlamak için diş hekiminin kapısını çaldı. Diş doktoru da tıpkı aile hekimi gibi diş ile ilgili olmadığını ve dahiliye bölümüne giderek test yaptırması gerektiği anlattı.

Bu süreçte bir yandan fiziksel ağrı yaşarken, bir yandan da içindeki endişe giderek büyüyordu. Panikle hastanenin yolunu tuttu. Aklından da çok sayıda hastalık seçenekleri geçiyordu.

ENDİŞEYLE KENDİSİNE NE OLDUĞUNU ARAŞTIRIYORDU

Ö.E’ye hastanede test yapıldı, sonuçlar temizdi. Doktor da bu durumun devam etmesi halinde daha kapsamlı taramadan geçmesi gerektiğini söyledi. Ancak sorunun kaynağı bulunamamış, genç kadın hala endişeyle kendisine ne olduğunu araştırıyordu.

İnternetten yapmış olduğu aramalar sonucu bir şey dikkatini çekti: Yıllardır kullanmış olduğu diş macunu…

ÇOK SAYIDA KİŞİNİN AYNI SORUNU YAŞADIĞINI GÖRDÜ

Özellikle diş eti sorunu yaşayanların yöneldiği, farklı özellikteki diş macunu çeşitleri olan markanın bir ürününü kullanmaya başlamıştı. Ö.E. çok sayıda kişinin aynı durumdan muzdarip olduğunu gördüğünde kendi sorununun da kaynağını bulmuş oldu.

Dudağındaki şişlik ve diş etlerindeki inanılmaz ağrının nasıl düzeldiğini ve sonraki süreci ise şöyle anlatıyor:

“İnternette gördüğüm fotoğraflar beni şaşkına çevirdi. Benimle aynı durumda yüzlerce kişi olduğunu gördüm. Diş macununu kullanmayı hemen bıraktım ve 3 gün içerisinde dudaklarım eski haline döndü. Bu süreçte öncelikle firma ile iletişime geçtim. Çözüm odaklı bir yaklaşımları olmadı. Sonrasında CİMER üzerinden de şikayette bulundum. Ancak markanın ürünleri hala piyasada satılmaya devam ediyor. Bir sonuç alamadım.”

AĞIZ İÇİNDE AFTLAR OLUŞMAYA BAŞLADI

Bu sorunu yaşayan başka bir kişi E.T. ise tavsiye üzerine benzer bir diş macunu aldı. Ancak kullanmaya başladığından itibaren ağız ve diş etlerinde yanma başladı. Daha sonra ağız içinde aftlar oluşmaya başladı. Tüm ağız içi yara olmuştu. Gün geçtikçe dudakları ve yanağı da şişmeye başladı. Sıcak bir şey de içemiyordu. Günler geçti, sorun çözülmeyince E.T. de konuyla ilgili şikayette bulundu.

KİMSENİN AKLININ UCUNDAN GEÇMEDİ

Bu yaşananlar mağduriyetlerden yalnızca ikisi… Doktorlar da bu konuda herhangi bir çözüm sunamıyor. Ürünü kullanan bazı kişiler kullanmayı bıraktıktan birkaç gün sonra sorunun düzeldiğini belirtiyor. Ancak şikayetler hala yaşanmaya devam ediyor. Diş macununun böyle bir etkiye sebep olabileceğini kimse aklının ucundan bile geçirmezken, içeriğindeki hangi maddenin dudak şişmesi ve diş eti ağrısına neden olduğu da kullanan çok sayıda vatandaş tarafından büyük merak konusu.

"ŞİŞME, KIZARIKLIK VE YANMA ŞİKAYETLERİ GELİYOR"

Ağız bölgesinde özellikle ‘Triklosan’ adlı maddeye karşı alerjinin geliştiğini belirtiyor. Ancak macunların içeriğinde çok sayıda madde var ve ‘özellikle şu buna sebep olur’ denilemiyor. Diş Hekimi Doktor Bilge Duymaz Varoğlu, ‘Triklosan’ olarak bilinen antibakteriyel bir kimyasalın diş macunlarında yer aldığını ve alerjiye neden olabildiğini söyleyerek, “Ağız mukozasında şişme, kızarıklık, yanma şeklinde şikayetler geliyor hastalardan. Macunu değiştirmek, triklosan içermeyen diş macununa geçmek öncelikli alınabilecek önlemlerden bir tanesi.” dedi.

FLORÜRSÜZ MACUN ÖNERİSİ

Eğer hastanın şikayetleri hafiflemiyorsa, bu durumun triklosan kaynaklı olmadığını belirten Varoğlu, macunun içeriğindeki başka bir maddeye de kişinin alerjisinin olabileceğini söyledi. Yapılabilecek başka bir önleme değinen Diş Hekimi Dr. Bilge Duymaz Varoğlu, “O zaman florür içeren macunlardan kaçınıp florürsüz macunlar tercih edilebilir. Aşındırma oranı daha düşük özel macunlar var, onlardan tercih edilebilir. Eğer bunlardan hiçbiri hastaya çözüm sunmuyorsa hastaya belki bu macuna bağlı değildir.” ifadelerini kullandı.

FARKLI BİR HASTALIK DÜŞÜNÜLEBİLİR

Varoğlu şikayetlerin hiç geçmemesi durumunda farklı bir hastalığın düşünülmesi gerektiğini belirtti ve sözlerini şöyle sonlandırdı: